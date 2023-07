Familie Joseph maakt zich op voor vierde Kemmel Koerse: “Mijn ultieme droom is om deze koers te winnen”

Op zondag 16 juli organiseert profrenner Thomas Joseph (26), samen met broers Stijn en Pieter en nog enkele medewerkers, de vierde editie van profkermiskoers Kemmel Koerse. “We zijn content dat we alles rondkregen”, geeft Thomas toe.

Thomas Joseph (26) is prof bij Tarteletto-Isorex en een van de organisatoren van deze koers door zijn thuisgemeente. Hij organiseert Kemmel Koerse met onder meer zijn broers Stijn (35) en Pieter (37). Thomas beseft dat een koers organiseren geen sinecure is. “We zijn content dat we er geraakt zijn op financieel vlak, want de dag van vandaag is dat niet evident, zeker niet als je het goed wil doen. Ik hoor van andere koersen dat ze het financiële kostenplaatje niet meer rondkrijgen. We mikken qua datum steeds op de week voor de Ronde van Wallonië en een drietal weken na het BK.” Op de erelijst van Kemmel Koerse staan drie mooie namen. “Drie jonge gasten die intussen nog steeds op hoog niveau rijden. In 2020 won Alex Colman, nu actief bij Sport Vlaanderen-Baloise. In 2021 trok Jarne Van de Paar, prof bij Lotto-Dstny, aan het langste eind. Vorig jaar waren de bloemen voor Warre Vangheluwe, de jonge West-Vlaming die nu bij het Development Team van Soudal Quick-Step rijdt en dit jaar Gullegem Koerse op zijn naam schreef. We hopen daar een vierde mooie naam aan toe te voegen.”

Deelnemerslijst

“Dit jaar staat Warre opnieuw aan de start met het Development Team, net als zijn ploegmaat Jordi Warlop. We onderhandelen nog met enkele profs, intussen heeft Xandro Meurisse van Alpecin-Deceuninck al toegezegd. Lotto-Dstny komt dit jaar niet. Aan de start verschijnen ongeveer 120 à 150 beloften, elites zonder contract en profrenners. Zelf neem ik ook weer deel, met een zevental ploegmaten. De rest van de ploeg zit in China. Ik kon al twee keer bij de eerste tien rijden. De ultieme droom is om zelf te winnen. De smaak van het winnen proefde ik vorige week nog in Oostende.”

Parcours

Het parcours blijft ongewijzigd. “Onze slogan is de ‘het mooiste parcours van de profkermiskoersen’. Tien rondes van net geen 16 kilometer, met telkens de Lettenberg, de Scherpenberg vanuit Loker en de lastige strook van De Klijte-Kemmel. Alles samen goed voor ongeveer 1.500 hoogtemeters. Naast het parcours zetten we in op beleving en kreeg het vipdorp een upgrade. Hiermee willen we een duidelijk statement maken, dat we nog elk jaar aan het groeien zijn. Na enkele edities valt alles meer in zijn plooi”, aldus Thomas, die hierna toewerkt richting het najaar.