Eliot Lietaer vindt geen nieuwe ploeg en stopt met koersen: “Enorme ontgoocheling”

Eliot Lietaer (32) stopt met koersen. Dat maakte de Zwevegemnaar maandag bekend op zijn Instagrampagina. Lietaer vond geen nieuwe ploeg nadat het Franse B&B Hotels ophield te bestaan.

“Na 17 jaar op de fiets, waarvan elf als prof, zijn we er na het plotse einde van B&B Hotels niet in geslaagd om een nieuwe ploeg te vinden. Het hoeft geen uitleg dat het een enorme ontgoocheling is om mijn carrière zo te beëindigen”, zegt Lietaer op Instagram.

2022 was sportief geen topjaar voor Eliot Lietaer. Na een goede seizoensstart kreeg hij af te rekenen met corona, waarna ook een rugblessure roet in het eten strooide. Uiteindelijk telde Lietaer afgelopen seizoen slechts 33 koersdagen. Het einde van B&B Hotels was dus de climax van een jaar vol pech en tegenslag.

Dankbaar

“Toch ben ik erg trots op de weg die we hebben afgelegd”, vervolgt hij. “Ik ben ook dankbaar voor de mensen die me altijd hebben gesteund: mijn familie, mijn vrienden die er waren sinds de eerste dag, al mijn collega’s en iedereen die me geholpen hebben in mijn periode als renner.”

Na Benjamin Declercq en Stijn Steels is Lietaer zo al de derde West-Vlaming die deze winter het profpeloton vaarwel zegt. Zijn enige zege boekte Lietaer in Boucles de la Mayenne in 2014.