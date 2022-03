Eerste ‘renners’ op “uniek podium” Gent-Wevelgem: “Mooier dan Ronde en gezelliger dan Antwerpen”

Nu het publiek voor het eerst toegelaten wordt bij de start van Gent-Wevelgem, is de koers dit weekend écht van Ieper. En dat was vrijdag al te merken aan het grote podium op de Grote Markt, de eerste wielertoeristen, volle horecazaken en een voormalige profrenner uit de streek, die zijn lijnbus straks inruilt voor een vipbus en alvast zijn favoriet tipt.

Een toeristengroep uit Antwerpen waande zich vrijdag even wielerprof in de Westhoek. Ze verkenden het parcours van Gent-Wevelgem en mochten als eerste renners uitzonderlijk het startpodium oprijden en testen.

“De oorlogsherdenking en prachtige fietsstreek brengen ons naar Flanders Fields”, vertelt Paul Jespers (56). “We komen hier het vierde jaar op rij, ook tijdens corona, maar nu is het echt fantastisch. We reden zo’n 150 kilometer via de Kemmelberg, Monteberg, Rodeberg en Catsberg, maar dit podium en Ieper zijn het hoogtepunt van onze rit. Deze stad is gezelliger dan Antwerpen. En Gent-Wevelgem is een mooiere koers dan de Ronde van Vlaanderen, maar de naam is gedateerd en moet helemaal verwijzen naar de historiek en herdenking van de streek. We gaan straks nog iets eten en drinken om de horeca te steunen.”

Jurgen Crombez, voorzitter van Horeca Ieper, ziet de toeristen graag komen. “Deze koers van één dag is onbetaalbare reclame voor onze stad in binnen- en buitenland”, stelt Crombez. “Dit weekend is de zonnige aanzet van ons eerste seizoen in het post-coronatijdperk. We zijn immens blij. De ploegvoorstelling op het podium zal enorm veel volk lokken.”

Truitjes weghalen

“Dit is een uniek podium en eindelijk mag het opgebouwd worden”, aldus toerismeschepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “De renners zullen vanuit het In Flanders Fields Museum naar boven fietsen en op gejuich onthaald worden door een grote massa op de Grote Markt. Ook ons recent gerestaureerd belfort zal mooi in beeld komen. Dit wordt het eerste topweekend van het jaar. Ik kijk er naar uit, samen met duizenden anderen.”

Opmerkelijk: in de weken voor Gent-Wevelgem werden weer wielertruitjes opgehangen in de Ieperse winkelstraten, maar in de Menenstraat tussen de Grote Markt en Menenpoort zijn ze vrijdag plots weggehaald. “Blijkbaar is dat daar in strijd met de regels van de UCI”, duidt Desmadryl. “Het is de eerste keer dat we de truitjes er moeten verwijderen.”

Naast de ‘massa’ worden ook vips verwacht. Zij worden onder meer rondgereden door de voormalige wielerknecht Peter Farazijn uit Diksmuide, die in 2000 achtste werd in Gent-Wevelgem. “Eindelijk. Sinds corona mag ik mijn job als chauffeur van een lijnbus weer afwisselen met mijn passie: de koers. Ze geven goed weer, dus ik tip op Tim Merlier bij de mannen.” (TP)