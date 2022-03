Dubbelslag in Parijs-Nice voor Wout van Aert

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft woensdag de vierde etappe in Parijs-Nice (Fra/WorldTour) op zijn naam geschreven. De individuele tijdrit over 13,4 kilometer tussen Domérat en Montluçon werkte hij af in 16:20 en daarmee was hij twee seconden sneller dan ploegmaat Primoz Roglic.

Met stek drie voor Rohan Dennis was het podium weer volledig voor Jumbo-Visma. In de stand neemt Van Aert de leiderstrui over van ploegmakker Christophe Laporte, die wegzakt naar de derde plaats. Van Aert heeft een voorsprong van tien seconden op Roglic.

Twee renners met naam gingen niet meer van start in de enige chronoproef van deze Parijs-Nice. Zowel de Duitser Maximilian Schachmann, de winnaar van de laatste twee edities van de ‘Koers naar de Zon’, als de Australiër Ben O’Connor, elfde in het klassement, kwamen niet meer aan het vertrek. Allebei zijn ze volgens hun ploegen ziek.

Voormalig wereldkampioen Rohan Dennis klokte vroeg op de dag op een lastig tijdritparcours, met aan het einde een muurtje met stijgingspercentages tot boven de tien procent, de richttijd voor zijn ploegmaats in vorm Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte: 16:26. De Zwitserse tijdritspecialisten Stefan Küng en Stefan Bissegger en een verrassend sterke Simon Yates beten alle drie hun tanden stuk op die tijd. Küng en Yates haalden wel de top vijf van de daguitslag.

De concurrentie voor Dennis bleek uiteindelijk uit eigen huis te komen: de Sloveen Roglic en Van Aert beten aan het tussenpunt onderweg allebei nog hun tanden stuk op de besttijd, maar waren aan de finish respectievelijk vier en zes seconden sneller dan hun Australische ploegmaat. De laatst gestarte renner, Christophe Laporte, kwam niet meer in de buurt van de toptijd van Van Aert: hij werd elfde, op 0:29.

Voor Van Aert is het al de tweede zege in amper vijf koersdagen in 2022, na de Omloop Het Nieuwsblad. Opmerkelijk: de Belgische kampioen viel dit jaar nog geen enkele keer buiten de top drie van de uitslagen. In het klassement heeft de nieuwe leider Van Aert nu tien seconden voorsprong op Roglic en 28 op Laporte, de nummers 2 en 3. Nairo Quintana, de verliezer van de dag, kijkt al tegen bijna 2 minuten achterstand aan.

Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag. Vanaf nu zijn de renners die graag bergop rijden aan zet. In de vijfde etappe van donderdag krijgt het peloton op 188 kilometer vijf gecategoriseerde beklimmingen voor de wielen, waaronder drie van eerste categorie. De laatste kilometers liggen wel in de vallei.