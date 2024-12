“Dit voelt als het juiste moment”: Patrick Lefevere stopt als CEO van Soudal Quick-Step

Het einde van een tijdperk: Patrick Lefevere (69) stopt als CEO van Soudal Quick-Step. Dat laat de wielerploeg weten. Hij wordt vanaf januari opgevolgd door Jurgen Foré, vandaag COO van het team.

Neen, Patrick Lefevere zal de Tour de France niet meer winnen met Remco Evenepoel. De succesvolle West-Vlaamse wielermanager houdt er eind dit jaar mee op als CEO van Soudal Quick-Step, laat zijn ploeg weten in een persmededeling. “Het is een enorme eer geweest om dit fantastische team te leiden. Om er zoveel mooie herinneringen te maken. Afscheid nemen van een rol waar ik mijn leven aan gegeven heb, is bijzonder. Maar dit voelt als het juiste moment voor die stap.”

Mooie toekomst

Jurgen Foré, sinds november vorig jaar aan de slag als COO bij het team, volgt Lefevere op. “Toen ik een jaar geleden met Jurgen begon te werken, was dat al met het idee van een eventuele machtsoverdracht. Ik heb zijn band met onze sponsors en partners, maar ook met mensen binnen het team, de voorbije twaalf maanden zien groeien. De ploeg wacht een mooie toekomst nu Jurgen met de steun van het bestuur mag overnemen.”

Lefevere sluit af met een dankwoordje. “Er zijn ontelbaar veel mensen die ik moet bedanken. Veel te veel om op te sommen. Maar ik denk in het bijzonder aan mijn familie, de renners, onze toegewijde staf, onze trouwe sponsors en uiteraard onze vrijgevige eigenaar, Zdenek Bakala.”

Groot gemaakt

Die laatste heeft alleen maar lof voor Patrick Lefevere. “Met zijn toewijdiging en passie heeft Patrick van Soudal Quick-Step het team gemaakt dat het vandaag is. Hij heeft het vaak over het harde werk van zijn staf en zijn renners, maar we mogen de rol van Patrick absoluut niet onderschatten.”

Lefevere, een in Moorslede geboren Roeselarenaar, richtte Soudal Quick-Step op in 2003. Het team werd onder zijn leiding een van de meest succesvolle wielerploegen ter wereld. De ploeg won onder Lefevere bijna duizend wedstrijden, waaronder 22 Monumenten, 124 ritten in grote rondes, één eindzege in een grote ronde, 3 gouden olympische medailles, 19 wereldtitels en 4 Europese titels. Op 6 januari wordt Lefevere er 70.

