De West-Vlaamse geschiedenis van de Tour (deel 4, slot): Van de Vogezen tot de Champs-Elysées

Momenteel vindt de 110de Ronde van Frankrijk plaats, met start in Bilbao en aankomst op de Champs-Elysées in Parijs. Drie weken vol wielergeschiedenis. Vandaag: de laatste aflevering met de drie laatste ritten.

Rit 19: Moirans-en-Montagne – Poligny

In 2016 startte een rit van de Tour al eens in Moirans-en-Montagne. Toen lag de finish in Bern, waar Peter Sagan won voor thuisrenner Fabian Cancellara. Sep Vanmarcke, die vijf keer de Tour reed en daarin zes toptienplaatsen behaalde, werd op de hellende finish zevende. Onlangs moest de Anzegemnaar plots zijn profcarrière na bijna veertien seizoenen beëindigen, omdat hij met littekenweefsel op zijn hart kampt.

Rit 20: Belfort – Le Markstein Fellering

Goed nieuws: de startplaats Belfort op zaterdag ligt de West-Vlamingen. Maurice Geldhof (1927), Jef Planckaert (1961) en Marc Demeyer (1978) wonnen er een Tourrit. Guido Reybrouck (1967) en Demeyer (1979) wonnen een etappe met start in Belfort, de zuidelijkste stad van de Vogezen. In dat gebergte veroverde Hendrik Devos in 1987 als voorlopig laatste West-Vlaming de bolletjestrui van beste klimmer. De toenmalige renner uit Sint-Baafs-Vijve, die na zijn carrière tientallen jaren een slagerij had, was een trouwe knecht van wijlen Claude Criquielion, maar toonde zich ook een paar keer via de vroege vlucht. In een etappe van Straatsburg naar Epinal over drie Vogezencols – de Col de Champ du Feu, de Col du Kreuzweg en de Col de la Chipotte – sprokkelde Devos zoveel punten dat hij de dag erna tussen Epinal en Troyes met de bolletjestrui mocht rondrijden. Vandaag rijden de renners een hele dag door de Vogezen met onder meer de Ballon d’Alsace, waar Odiel Defraeye in 1912 de basis voor eindwinst legde. De Roeselarenaar kwam als eerste boven, maar moest na 331 km in finishplaats … Belfort de duimen leggen voor Eugène Christophe. De Fransman leek lange tijd op Tourwinst af te stevenen, maar kreeg in de Pyreneeënrit over de Tourmalet met mechanische pech af te rekenen en moest finaal Defraeye voor zich dulden. Leuk weetje: in de Tour van 1912 werd niet op tijd gereden, wel op punten.

Wie ook goede herinneringen aan de Ballon d’Alsace bewaart, is Willy Van Neste. In 1967 reed hij een prima Vogezenrit over de Ballon d’Alsace en de Platzerwasel, wat hem een vierde plaats in de stand opleverde. De Hertsbergenaar leek op weg naar een straffe prestatie, maar verloor door gezondheidsproblemen veel tijd in de Alpenetappes en haalde zelfs Parijs niet.

Rit 21: Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs Champs-Elysées

In 2024 vinden in Saint-Quentin-en-Yvelines de Olympische Spelen voor de baanwielrenners plaats. Shari Bossuyt werd er in oktober 2022 wereldkampioen ploegkoers met Lotte Kopecky. In Parijs zelf konden West-Vlamingen al vaak triomferen. Sylvère Maes (1934), Romain Maes (1935), Marcel Kint (1939), Briek Schotte (1947) en Freddy Maertens (1976) wonnen er een Tourrit. Sinds 1975 ligt de finish van de slotetappe van de Tour op de Champs-Elysées. Drie keer kon een West-Vlaamse renner er winnen: Pol Verschuere in 1980, Freddy Maertens in 1981 en Johan Museeuw in 1990. Maertens en Museeuw, die een jaar eerder als ploegmaat van Greg LeMond de Tour in Parijs won, deden dat in een massaspurt, Verschuere na een late soloaanval. (TVB)