Cyclocross Otegem: Toon Aerts en Laurens Sweeck krijgen herkansing voor BK

Traditioneel heeft daags na het Belgisch kampioenschap de cross in het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, plaats. Kersvers Belgisch kampioen Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) vliegt morgen/maandag naar Spanje en laat dus verstek gaan voor de ‘Weversmisdagcross’ of de ‘Herkansing van het BK’ in de nabijheid van het Cultureel Centrum en het stadion van Blauwvoet Otegem.

“Het parcours hebben we licht aangepast door de barre weersvoorspellingen”, zei organisator Benny Lavaert. “Op de betonstroken hebben we wat geschoven met onze logistieke voorzieningen. We behouden onze traditionele obstakels als onze twee bruggen, de zandstrook en het wasbord.”

“Het barre weer van de afgelopen dagen speelde ons ook parten in de opbouw. We konden pas een dag later dan voorzien beginnen met de opbouw van het parcours, maar alles zal zeker en vast in orde zijn om er maandag in Otegem een mooie en aantrekkelijke cross van te maken.”

“De gemeentediensten komen enkele uren voor de wedstrijd nog eens langs om enkele stroken ijsvrij te maken, als dat nodig zou zijn”, gaat Lavaert verder.

Eli Iserbyt aan de start

“Wij hebben met Laurens Sweeck en Toon Aerts de nummers twee en drie van het BK aan de start. Ook Eli Iserbyt is van de partij net als Joran Wyseure, Jente Michels en onze plaatselijke renner Viktor Vandenberghe. Wij hebben er alles aan gedaan om Thibau Nys te overhalen om te starten, maar hij vertrekt op stage.”

“Bij de vrouwen hebben we de kersverse Belgische kampioene, Marion Norbert Riberolle, aan de start. Ook Sanne Cant, toch vijftien jaar lang de Belgische kampioene, zal haar opwachting maken. Het is mooi dat Otegem de eer krijgt de oude en de nieuwe draagster van de tricolore aan de start te krijgen.”