Christophe Laporte pakt tijdens Dwars door Vlaanderen tweede klassieke zege: “Moet dit nog even laten bezinken”

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) slaagde er woensdag solo in te finishen op de Verbindingsweg van Waregem. De dertigjarige Fransman kreeg zondag nog Gent-Wevelgem cadeau van kopman Wout van Aert, maar won Dwars door Vlaanderen helemaal op eigen kracht. En of Team Jumbo-Visma dus klaar is voor de Ronde van Vlaanderen die er zondag zit aan te komen.

“We hebben er met de ploeg weer een heel speciale dag opzitten”, stak Laporte na afloop van wal. “En ik ben blij dat ik drie dagen na mijn overwinning in Gent-Wevelgem opnieuw op het hoogste schavotje mag gaan staan van het podium. Tiesj Benoot effende het pad voor mijn succes vandaag. Benoot zorgde immers voor de nodige afscheidingen op enkele hellingen. Op die manier werd onze groep netjes uitgedund.”

“Ik moet dit nog wat laten bezinken”, ging hij verder. “Het komt vreemd over, zo kort na Gent-Wevelgem. De conditie is heel goed. Ik was in het begin van het seizoen ziek en zag een deel van mijn trainingsschema’s in rook opgaan.”

Geviseerd

Zondag komt de Ronde van Vlaanderen eraan. Team Jumbo-Visma zal geviseerd worden, zeker na wat die ploeg al liet zien in de kasseikoersen tot hiertoe. “Wij moeten daar zeker een verlengstuk aan kunnen breien. Zondag wacht een heel grote klassieker en de week daarop ook. Of ik me nu ook tot de favorieten voor De Ronde mag gaan rekenen? Neen. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zullen het naar mijn visie gaan uitvechten. We hebben een sterke ploeg om Wout bij te staan op weg naar de zege in de Ronde van Vlaanderen”, besloot Laporte

Demi Vollering (Team SD Worx) won woensdag de elfde editie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen (WE 1.Pro). De 26-jarige Nederlandse ging op Nokereberg, de laatste helling van de dag op negen kilometer van de finish, aanvallen en soleerde naar de zege. Chiara Consonni (UAE Team ADQ), vorig jaar nog de winnares, werd tweede na een sprint met een achtervolgende groep. Marianne Vos (Jumbo-Visma) legde beslag op de laatste podiumplaats.

Hoog tempo

Vollering won eerder dit seizoen ook al de Strade Bianche Donne toen ze Lotte Kopecky achter zich liet. Kopecky kwam woensdag niet aan de start

Demi Vollering had op drie kilometer van de finish een voorgift van 25 seconden. © BELGA

Het duurde een hele poos voordat we woensdag een eerste grote afscheiding kregen in het peloton. Een compacte groep vlamde naar de Volkegemberg, de eerste helling van de dag na 32 kilometer koers. Dat was het sein voor Cecilie Uttrup Ludwig, Victoire Berteau, Francesca Barale en Eva van Agt om te gaan aanvallen. Op de Knokteberg moest de Nederlandse Van Agt er voorin af. Marianne Vos en Marlen Reusser sloegen de handen in elkaar in de tegenreactie en gingen op jacht naar de kopgroep.

Puist

Met nog 44 kilometer te rijden kregen we Reusser, Vos, Uttrup Ludwig en Berteau op kop van de wedstrijd. Achter hen vormde zich een grote groep. Die trok gegroepeerd naar Nokereberg, de laatste helling van de dag. Bovenop die puist sloeg Demi Vollering een kleine kloof. Vos probeerde naar haar landgenote te rijden, maar Vollering bleef een bijzonder hoog tempo ontwikkelen.

Ze had op drie kilometer van de finish een voorgift van 25 seconden op Liane Lippert en 35 seconden op een achtervolgende groep die negen rensters sterk was. Lippert werd ingelopen maar Vollering slaagde erin voorop te blijven. Ze volgt Consonni op op de erelijst van Dwars door Vlaanderen.