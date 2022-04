Bilbao spurt naar zege in derde rit, Roglic blijft leider in Ronde van het Baskenland

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) heeft woensdag de derde rit in de ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De 32-jarige Spanjaard bleef na 181,7 kilometer tussen Llodio en Amurrio de Fransman Julian Alaphilippe en de Rus Aleksandr Vlasov voor. De Sloveen Primoz Roglic behoudt de leiderstrui. Mauri Vansevenant eindigde 65ste.

Geen vlakke etappes in het Baskenland, net zoals dinsdag kregen de renners een stevige heuvelrit voorgeschoteld met onderweg enkele steile puisten. Kansen voor vluchters woensdag, dus volgde een stevige strijd in de beginfase en gaf het kansen aan Remco Evenepoel om op de eerste gecategoriseerde klim punten te grijpen, Vingegaard pakte de volle buit, Evenepoel werd tweede.

Na de passage over de Altube leek de vroege vlucht zich te vormen, maar ook die kreeg de zegen nog niet van het peloton. Pas met Jan Polanc, Hugo Houle en Cristian Rodriguez raakten drie renners weg. Jumbo-Visma nam de wedstrijd in handen en hield de vluchters in het vizier.

Steile muur

Op de Opellora, een steile muur met stukken van 17 à 18 procent en gemiddeld 13 procent, moest Houle als eerste vooraan afhaken, ook in het peloton stond de deur open nadat Ineos Grenadiers het commando overnam. Vooraan bleef uiteindelijk alleen Rodriguez over, maar het peloton der favorieten, uitgedund tot zo’n 20 renners, was niet ver meer. Ook Evenepoel was daar nog bij, net zoals Alaphilippe.

Nadat Adam Yates een paar keer versnelde op de laatste gecategoriseerde klim van de dag, de Ozeka (3,6 km aan 7,4%), zakte de voorsprong van Rodriguez snel. Net voorbij de top werd hij ingerekend door de groep favorieten die nog 16 renners telde.

In de afdaling en het iets vlakkere deel richting finish probeerde Evenepoel een paar keer weg te geraken, maar zonder succes. De kaart Alaphilippe werd getrokken, de finish lag immers op een helling en Evenepoel nam op een kleine 2 kilometer van het einde het commando. Hij trok alles op een lint en zette Alaphilippe perfect af op 175 meter, maar de Bask Pello Bilbao bleek over een nog steviger eindschot te beschikken. De wereldkampioen finishte als tweede.