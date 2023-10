Bert Van Lerberghe verlengt contract bij Soudal Quick-Step

Bert Van Lerberghe, de vaste lead-out voor sprinter Tim Merlier, heeft zijn contract bij Soudal Quick-Step tot eind 2025 verlengd, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie dinsdag bekend.

De 31-jarige Van Lerberghe kwam begin 2020 bij het team van Patrick Lefevere terecht, na twee seizoenen bij Cofidis. Voordien startte hij zijn profcarrière bij het toenmalige Topsport Vlaanderen.

“Dit is mijn familie”, vertelt Van Lerberghe in een mededeling van het team. “Mijn plaats in dit team is duidelijk: een rol spelen in de voorjaarsklassiekers en de sprint aantrekken voor Tim. Wij kennen elkaar al twintig jaar en dan kan je wel spreken over een speciale relatie. Wij vertrouwen elkaar en komen goed overeen, zowel op als naast de fiets.”