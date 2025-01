BEKIJK – Wie we daar hebben! Wout van Aert gespot tussen de Broeltorens op de Leie

Wout van Aert deelde zopas een leuk filmpje op zijn sociale media. Daarbij is hij aan het supfietsen op de Leie in Kortrijk.

Dat Wout van Aert geen uitdaging uit de weg gaat, liet hij vandaag op zijn sociale media zien. De renner van Visma Lease a Bike ging supfietsen op de Leie in Kortrijk. Dat leverde alvast mooie beelden op. Onze landgenoot bereidt zich voor op de voorjaarsklassiekers. Hij wil schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.



“Het wordt een druk jaar”, zegt Van Aert over 2025. “Eerst wil ik opnieuw proberen om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. Dat worden mijn hoofddoelen in het voorjaar. We gaan dat voorjaar benaderen op min of meer dezelfde manier als we gepland hadden voor 2024. Eerst een paar koersen, dan het openingsweekend. En dan een hoogtestage in de aanloop naar de hoofddoelen, de Ronde en Roubaix.”

Het debuut van Van Aert op de weg is voorzien voor de Clasica Jaen, een Spaanse eendagskoers over gravelwegen op 17 februari. Twee dagen later gaat hij van start in de Portugese Ronde van de Algarve (19-23 februari). In het Vlaamse openingsweekend volgen de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Van Aert staat in Kuurne als titelverdediger aan de start.

Door zijn hoogtestage richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix slaat Van Aert opnieuw het Italiaanse voorjaarsblok over: geen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico of Milaan-Sanremo. Na zijn hoogtestage keert hij in de aanloop naar de Ronde en Roubaix terug in competitie met de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen, de wedstrijd waar het vorig jaar mis ging. Gent-Wevelgem staat niet op zijn programma.

WK

Kort na het klassieke voorjaar volgt de Giro, in de zomer ook nog de Tour. “Ik hoop in beide rondes ritten te winnen”, aldus Van Aert. In de Giro maakt hij zijn debuut en brengt Visma-Lease a Bike onder meer ook sprinter Olav Kooij en klassementsrenner Simon Yates aan het vertrek. Nadien in de Tour krijgt Van Aert opnieuw een duorol: als rittenkaper en luxeknecht voor tweevoudig eindwinnaar Jonas Vingegaard.

Ook het WK in Rwanda staat op de planning van Van Aert, maar dat is wel onder licht voorbehoud. “Ik ben er graag bij in Rwanda. Ik heb er ook al over gesproken met Serge (bondscoach Pauwels, red.) Op dit moment zeg ik ‘ja’, zonder twijfel. Maar na de Tour wil ik wel nog even kijken hoeveel er nog in de tank zit, om de hele voorbereiding naar Rwanda te doen. Koersen op die hoogte, met zo’n zwaar parcours, daar wil ik me heel goed op voorbereiden. En dan wil ik eerst voelen dat het er nog in zit.”

Vorig jaar had Van Aert een gelijkaardige planning opgezet. Dat startte toen prima met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en derde plaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic, maar nadien moest de Kempenaar door een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen zowel de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix als de Ronde van Italië missen.