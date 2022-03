Baptiste Planckaert start niet in zesde etappe van Parijs Nice

Baptiste Planckaert uit Spiere-Helkijn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) verscheen vrijdag niet aan de start van de zesde etappe in Parijs-Nice. Dat geldt ook voor Jasper Philipsen. De snelle man van Alpecin-Fenix is, net zoals een rist collega’s in het peloton van de Koers naar de Zon, ziek.

Donderdag besloten niet minder dan 18 renners forfait te geven voor de vijfde etappe. Onder hen Ingelmunstenaar Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl), Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost), Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech), Amaury Capiot (Team Arkéa Samsic) en Jonas Rickaert, teamgenoot van Philipsen.

Vrijdagochtend noteerde de organisatie naast de opgaves van Philipsen en Planckaert alvast ook die van de Duitser Simon Geschke (Cofidis), de Noor Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), de Kazach Dmitriy Gruzdev (Astana Qazaqstan Team) en de Australiër Luke Durbridge (Team BikeExchange – Jayco).