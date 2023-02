Arjen Livyns versierde mooie transfer naar Lotto-Dstny: “Ik wil pas in de klassiekers op mijn beste niveau zijn”

Arjen Livyns (28) heeft zijn debuut in de kleuren van Lotto-Dstny achter de rug. Op Mallorca kende hij door het barslechte weer niet zijn leukste koers, maar de Kerkhovenaar kijkt vooruit. “Ik moet er pas staan in de klassiekers.”

Arjen Livyns is net in België geland als we hem maandagavond aan de lijn krijgen. Twee vluchten, via Madrid, hebben hem tijdens een lange reisdag vanuit Palma de Mallorca tot in Zaventem gebracht. “Het weer is hier precies beter dan in Spanje”, grijnst de Kerkhovenaar. “We hadden op Mallorca geen superweer. Integendeel zelfs. Bijna elke dag was het koud en regende het. Dat heeft er serieus op ingehakt. Eén rit hebben ze aangepast, omdat er sneeuw in de bergen lag en de wegen niet berijdbaar waren. Het was pittig. Soms kan ik dat slechte weer goed verdragen, maar soms wil je wel en lukt het toch niet.”

Toch is Livyns tevreden over zijn vormpeil. “Ik denk dat ik sta waar we wilden staan. Er is nog werk aan de winkel, maar dat was ingecalculeerd. Ik wil pas in de klassiekers op mijn best zijn. Die beginnen over een maand en tot de Ronde van Vlaanderen is het zelfs nog twee maanden. In het verleden ben ik in deze periode al eens in vorm geweest en kon ik die conditie niet zolang rekken.” Intussen veranderde Livyns ook van trainer. Hij werkt nu samen met Sander Cordeel, een ex-ploegmaat. “Dat was een voorwaarde vanuit de ploeg. Ik ken Sander al van bij Veranda’s Willems. Er is een goeie communicatie. Ik heb het gevoel dat hij weet waarover hij spreekt. Ik voel me goed bij de manier van werken.”

Puur op basis van zijn uitslagen kan Livyns niet op zijn beste seizoen ooit terugblikken. “Maar ik eindigde wel in de top 20 in Gent-Wevelgem, finishte op mijn plaats in de Ronde en deed ook in Dwars door Vlaanderen mee. De tweede seizoenshelft ging dan weer de mist in door een coronabesmetting.” Op zijn 28ste maakte Livyns de overstap van Bingoal-Pauwels Sauces-Wallonie-Bruxelles. “Een transfer waar ik al enkele jaren op zat te wachten. Op alle vlakken is het een verbetering. Logisch. Mijn nieuwe ploeg heeft een hoger budget. Het gevolg is een betere werking op vlak van osteopaten, trainers. Een samenwerking met UGent op vlak van hitte-, kracht- en hoogtetraining. We worden uitgebreider gebrieft. Het materiaal is in orde. We hebben ook een voedingsconsulente die ons dagelijks schema’s geeft met wat we mogen eten. Ik heb nu betere ploegmaats, waardoor het niveau op training hoger ligt en ik me meer moet pushen om sterker te worden. Er rijden hier renners rond met meer ervaring, zoals Victor Campenaerts en Thomas De Gendt. Ik heb in die paar maanden al heel veel bijgeleerd, evenveel als in al die jaren ervoor samen. Hopelijk pluk ik daar de vruchten van.”

Geen Waalse koersen

Livyns’ volgende wedstrijd is de Ronde van Oman. “Daarna rijd ik het openingsweekend, de Strade Bianche, de Ronde van Drenthe, Nokere Koerse en de Vlaamse klassiekers vanaf de E3 in Harelbeke. De Waalse klassiekers rijd ik dit jaar niet. Zowel de ploegleiding als ikzelf vinden dat mijn parcourskennis het meest tot zijn recht komt in Vlaanderen.”