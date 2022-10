Analisten zijn het er (bijna helemaal) over eens: “Lampaert leverde de strafsteWest-Vlaamse wielerprestatie”

Het wielerseizoen ligt nu helemaal achter ons. Het uitgelezen moment om nog eens het afgelopen seizoen in ogenschouw te nemen. Zes West-Vlaamse wielerkenners kiezen voor die gelegenheid de West-Vlaamse smaakmaker van het jaar, de strafste prestatie van een West-Vlaming, de grootste pechvogel én de grootste revelatie van het afgelopen seizoen.

Mieke Docx: “Van Ghekiere hebben we nog niet alles gezien”

Mieke Docx (26) heeft er net haar eerste seizoen opzitten als renster van Lotto Soudal Ladies. Ondanks een val tijdens haar laatste race van het seizoen, waarbij ze een sleutelbeenbreuk opliep, mag ze terugkijken op een geslaagd seizoen.

1. Wie was de sterkste West-Vlaamse coureur van 2022?

“Shari Bossuyt. Ze heeft in haar eerste jaar bij Canyon//SRAM een enorme stap voorwaarts gezet. Ze heeft zich meteen getoond tussen de wereldtop. Wedstrijden won ze niet, maar in sprints en in de rondes die ze reed, liet ze wel keer op keer zien dat ze er staat en dat ze ook de zwaardere wedstrijden aankan.”

2. Wat was de strafste prestatie?

“De zilveren medaille van Alec Segaert op het WK tijdrijden U23. Pas 19 jaar en toch slechts op een paar seconden van de wereldtitel eindigen, een heel straffe prestatie. We zullen nog veel mooie dingen van hem zien.”

3. Wie was de grootste pechvogel?

“Tim Declercq komt hier zeker voor in aanmerking, maar dat geldt ook voor Justine Ghekiere. Zij was in de Grand Prix de Wallonie op weg naar haar eerste UCI-overwinning toen ze in de laatste scherpe bocht haperde en zo de zege verspeelde. Heel erg jammer voor haar.”

4. Wie was de revelatie?

“Dan ga ik opnieuw voor Justine Ghekiere. Ik heb haar vorige winter leren kennen op stage. We zijn toen enkele keren samen gaan fietsen en ze maakte dan al veel indruk bergop. Die lijn heeft ze tijdens het seizoen doorgetrokken. Zo was ze ook heel sterk op het WK. We hebben zeker nog niet alles van haar gezien. Ik verwacht dat ze volgend jaar haar eerste zege zal boeken.”

Gianni Meersman: “Heel veel respect voor prestatie van Lampaert”

(foto LV) © LAYLA VANCOMPERNOLLE LAYLA VANCOMPERNOLLE

Gianni Meersman (36) heeft er bijna zijn eerste volledige seizoen opzitten als ploegleider bij Alpecin-Deceuninck. Momenteel vertoeft de Ingelmunstenaar nog in Italië, waar zijn renner Gianni Vermeersch vandaag zijn eerste gravelkoers als wereldkampioen afhaspelt.

1. Wie was de sterkste West-Vlaamse coureur van 2022?

“Yves Lampaert, zonder meer. Als je de openingstijdrit van de Tour kan winnen en de gele trui mag aantrekken, dan zegt dat genoeg. Dat zijn voorjaar misschien niet geworden is wat hij ervan verwachtte? Welke West-Vlaming deed beter?”

2. Wat was de strafste prestatie?

“Ook hier de winst in de proloog van de Tour van Lampaert. Ik had het niet zien aankomen. Zeker niet tegen dat deelnemersveld. Net daarom verdient zijn prestatie heel veel respect.”

3. Wie was de grootste pechvogel?

“Doe mij maar Sep Vanmarcke. Als klassieke renner werd hij het hele voorjaar achtervolgd door pech. Eerst was hij ziek, later kon hij niet meedoen aan de Ronde van Vlaanderen omdat zijn team te weinig fitte renners had. Dat moet voor hem enorm hard balen geweest zijn. Zeker als je weet dat hij ook wat ouder wordt.”

4. Wie was de revelatie?

“Alec Segaert. Ook al is hij nog geen prof; wat hij dit jaar liet zien, was enorm straf. Europees kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden bij de beloften en dan ook nog eens de Ronde van Lombardije voor beloften winnen in een sprint tegen de wereldkampioen, daar kan je al eens mee thuiskomen. Ik verwacht ook dat hij volgend jaar af en toe een flits zal laten zien. Al mogen we hem niet te veel druk opleggen en hem de tijd geven om te groeien. Niet alle talenten zijn zoals Remco Evenepoel, hé.”

Ine Beyen: “Shari Bossuyt heeft dit jaar enorme stappen gezet”

(foto Instagram)

Ine Beyen (35) was dit seizoen een van de vaste cocommentatoren bij het vrouwenwielrennen op Sporza en is zelf ook ex-wielerprof.

1. Wie was de sterkste West-Vlaamse coureur van 2022?

“Ik twijfelde tussen Yves Lampaert en Shari Bossuyt, maar ik ga uiteindelijk toch voor Shari omdat ik vind dat ze enorme stappen gezet heeft bij Canyon//SRAM Racing. Ze moest vaak invallen, maar ze trok telkens goed haar streng. Toen ze in de Ronde van Scandinavië haar eigen kans mocht gaan, reed ze ook enkele keren top drie. Een bewijs van de mooie weg die ze aan het afleggen is. Ze maakt ook duidelijke keuzes in functie van haar programma, wat toont dat ze profwaardig is. We zullen haar in de toekomst zeker nog vaker zien.”

2. Wat was de strafste prestatie?

“Lampaert in de Tour. Enerzijds omdat het sportief een onverwachte, maar fantastische prestatie was, anderzijds ook door hoe hij West-Vlaanderen in de interviews achteraf op de kaart zette. Zijn pure reactie vond ik zo cool om te zien!”

3. Wie was de grootste pechvogel?

“Tim Declercq. Een hartkwaal hield hem uit de voorjaarsklassiekers, waarna hij ook de Tour moest missen door een coronabesmetting. Uiteindelijk werd hij dan ook nog gepasseerd voor de Vuelta. Gelukkig voor Tim heeft hij nog een contract voor volgend seizoen, want als je op zo’n manier je hele seizoen in het water ziet vallen, zorgt dat toch voor paniek.”

4. Wie was de revelatie?

“Voor de hand liggend: Alec Segaert. Hoe hij op die tijdritten focust, doet me denken aan Victor Campenaerts. Dat hij dit alles samen met zijn broer en trainer Loic kan realiseren, maakt het verhaal nog mooier.”

Nikolas Maes: “Velen waren dit jaar een schim van zichzelf”

(foto Instagram)

Nikolas Maes (36) is afkomstig uit Otegem en woont nu in Lochristi. Hij was in 2022 actief als sportdirecteur en performance manager van Lotto-Soudal. Volgend jaar slaat hij met de ploeg een nieuwe weg in. Naast de nieuwe naam Lotto-Dstny komt het team op het pro-continentale niveau terecht.

1. Wie was de sterkste West-Vlaamse coureur van 2022?

“Ik ging Tim Merlier zeggen, maar dat is blijkbaar een Oost-Vlaming. Ik vond het niet echt een topjaar voor de West-Vlaamse renners. Het doet mij een beetje pijn dat veel provinciegenoten ietwat een schim van zichzelf waren. Ik kies toch voor Yves Lampaert. In onze ploeg rijdt er met Harm Vanhoucke (vanaf 2023 bij DSM, red. ) één West-Vlaming. Hij toonde wel flitsen in de Giro en de Sibiu Tour, maar het mocht wat meer zijn. Volgend jaar komt provinciegenoot Arjen Livyns de rangen versterken.”

2. Wat was de strafste prestatie?

“De tijdritzege en gele trui van Lampaert in de Tour. Ongelofelijk knap hoe hij toen de absolute wereldtop kon verschalken. Deze zege kan hopelijk voor een boost zorgen om volgend voorjaar ook top te zijn.”

3. Wie was de grootste pechvogel?

“Er zijn veel renners die miserie kenden. Ik denk aan Tim Declercq en Jordi Warlop. Maar voor mij is Jonas Rickaert de grootste pechvogel, na zijn problemen met de liesslagaders. Ik weet wat Ricky moet doormaken, want ik had in 2008 ook een ernstig probleem (aneurysma op de aorta, red.). Mentaal en fysiek heel zwaar!”

4. Wie was de revelatie?

“Alec Segaert is de grootste revelatie. Als eerstejaarsbelofte heeft hij zijn groot potentieel getoond. Alec is iemand in wie we de komende jaren veel gaan investeren.”

Lieselot Decroix: “Tim Declercq was de grootste pechvogel van het seizoen”

Lieselot Decroix (35), afkomstig uit Ieper maar nu woonachtig in Kuurne, is aan de slag als Head of Performance bij Jumbo-Visma Women. Ook in 2023 blijft ze actief bij de Nederlandse formatie.

1. Wie was de sterkste West-Vlaamse coureur van 2022?

“Alec Segaert bij de mannen en Shari Bossuyt bij de vrouwen. Alecs evolutie heb ik van dichtbij gevolgd toen ik nog aan de slag was bij Gaverzicht. Hij is een voorbeeld van hoe je als renner rustig kan groeien. Dit jaar was fantastisch voor hem, met recent nog twee kersen op de taart: zilver op het WK tijdrijden en winst in de Ronde Van Lombardije voor beloften. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de lijn de komende jaren zal kunnen doortrekken. Ook Shari Bossuyt heeft een mooie sprong voorwaarts gezet. Zowel op de weg, als op de piste. Die combinatie werkt duidelijk.”

2. Wat was de strafste prestatie?

“Yves Lampaert met zijn tijdritzege en gele trui in de Tour. Zijn interview nadien was uitstekende marketing voor onze provincie.” (lacht)

3. Wie was de grootste pechvogel?

“Tim Declercq. Een ontsteking aan het hartzakje deed zijn voorjaar in duigen vallen en dan kreeg hij nog corona net voor de Tour. Dan train je een hele winter voor twee grote doelen en krijg je zulke tegenslagen te verwerken.”

4. Wie was de revelatie?

“Ik ken haar al lang, maar voor de buitenwereld is ze dit jaar helemaal naar de voorgrond getreden: Justine Ghekiere. Wat zij op het WK heeft gepresteerd voor kopvrouw Lotte Kopecky, was heel knap. Ze is een laatbloeier, maar heeft nog veel progressiemarge. We hebben het laatste van haar nog niet gezien.”

Wim Vansevenant: “Dit was het jaar van de doorbraak voor Alec Segaert”

(foto JS) © Johan Sabbe

Mauri Vansevenant uit Torhout heeft er zijn tweede volledige profjaar bij de troepen van Quick Step-Alpha Vinyl opzitten. Vader Wim Vansevenant (50) zelf jarenlang renner geweest volgde dit seizoen uiteraard op de voet. “Over Mauri’s seizoen ben ik best tevreden, zeker naar het einde toe was hij in vorm. In de Ronde van Duitsland, Tour de L’Ain en Ronde van Slovakije was hij telkens mee met de beteren.”

1. Wie was de sterkste West-Vlaamse coureur van 2022?

“Alec Segaert steekt er voor mij bovenuit. Zijn broer Loïc was ook een groot talent, maar door een ongeval moest hij helaas stoppen. 2022 was echt wel het jaar van de doorbraak voor Alec. Bij de vrouwen kies ik voor Shari Bossuyt. Met haar gedrevenheid, talent en de ijzeren wil die ze heeft van vader Danny is ze al een tijdje de leading lady van het West-Vlaamse vrouwenwielrennen.”

2. Wat was de strafste prestatie?

“De zege van Yves Lampaert in de Tour stal de harten van de wielerfans. Yves komt over zoals hij is, heel oprecht. Maar ik wil ook de prestatie van Gianni Vermeersch op het WK gravelbike onderstrepen. Fenomenaal wat hij deed. Dit had wellicht niemand zien aankomen.”

3. Wie was de grootste pechvogel?

“Ik pik er Ceriel Desal uit. De generatiegenoot van Mauri die nu uitkomt voor Bingoal Pauwels Sauzen liep twee keer corona op en werd bovendien nog eens aangereden door een vrachtwagen.”

4. Wie was de revelatie?

“Ik kom opnieuw uit bij Alec Segaert. Als hij die lijn kan doortrekken, dan vraag ik me af waar zijn limieten liggen. Is het nodig om hem langer in de wachtkamer te houden voor een volwaardig profprogramma?”