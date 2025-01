Alex Vandenbulcke is prof bij Tarteletto-Isorex

In september tekende Alex Vandenbulcke (23) bij Tarteletto-Isorex een overeenkomst voor een derde seizoen als eliterenner zonder contract. Toen was een profcontract niet mogelijk. In december kon dat plots wel.

Aan het einde van z’n beloftenperiode had de Izegemnaar graag een kans gekregen op pro-continentaal niveau. Die mogelijkheid is er niet gekomen. Vandenbulcke ging een andere richting uit. Bij het continentale Tarteletto-Isorex kon hij de voorbije twee seizoenen heel wat koersen in binnen- en buitenland rijden. Hij aasde bij de taartjesploeg op één van de zes profcontracten. In september kon dat niet, in december wel.

“Na een bezoek aan de bike fitter had ik een kortere stuurpen nodig en ging ik naar de service course in Deinze”, verduidelijkt Alex Vandenbulcke. “Teammanager Peter Bauwens riep me binnen in z’n kantoor en vroeg of ik nog interesse had in een profcontract. Ik pleegde even overleg met mijn ouders en tekende.”

Vaste waarde

Daardoor is Vandenbulcke nu, net als Timothy Dupont, Gianni Marchand, Bo Godart, Lennert Teugels en Mauro Verwilt, prof bij Tarteletto-Isorex. “Dit profcontract zorgt niet voor extra druk”, zegt hij. “Het enige wat ik hoop is dat ik eind 2025 een nieuw profcontract kan tekenen. Bij de ploeg een vaste waarde worden, zoals bijvoorbeeld Gianni Marchand, dat is mijn ambitie.”

Leraar economie

Vandenbulcke kiest niet voor de gemakkelijkste weg. Hij combineert trainen en koersen met studeren én met opdrachten als dopingjager. Een bachelor bank en verzekeringen heeft hij al enige tijd op zak. “Ik hoop in juni af te studeren als leerkracht economie”, gaat de Izegemnaar verder. “Momenteel ben ik bezig aan het tweede en laatste jaar van een verkorte educatieve bachelor om leraar economie te worden in het secundair onderwijs. Mijn eerste stagelessen heb ik al achter de rug. In februari begint mijn tweede en laatste semester.”

Oefenkoers

Op zondag 23 februari zal Alex Vandenbulcke met de ploegmaats van Tarteletto-Isorex voor het eerst een rugnummer opspelden. De continentale ploeg krijgt toelating om in Kachtem mee te doen aan een oefenkoers. “Mijn persoonlijke doelen in de koers liggen later in het seizoen, vanaf mei hoop ik opnieuw een aantal uitslagen te rijden”, besluit de neoprof. (HF)