Alec Segaert opnieuw tweede op BK wielrennen: “Dit was mijn langste koers ooit”

Donderdag al tweede in het Belgisch kampioenschap tijdrijden, zondag opnieuw tweede in het Belgisch kampioenschap op de weg. Dat verwezenlijkte de 20-jarige Alec Segaert. De man van Lotto Dstny uit Lendelede verraste opnieuw vriend en vijand. Toen hij op het tweede schavotje plaats mocht vatten, kreeg Segaert een oorverdovend applaus. De student burgerlijk ingenieur mag terugblikken op een schitterende nationale titelstrijd.

“Ik heb een schitterende en fantastische week achter de rug. In twee Belgische kampioenschappen sta ik telkens als tweede op het podium. We zaten in die ruime kopgroep met drie mannen van de ploeg, want naast mezelf waren ook nog Victor Campenaerts en Jasper De Buyst mee. Ik wist dat er zeker nog iemand iets ging proberen en dan is Remco Evenepoel natuurlijk de uitgelezen man om iets te ondernemen.”

“Ik probeerde me daarom zo veel mogelijk in zijn wiel te nestelen. Je weet dat wanneer hij gaat versnellen, je direct mee moet zijn of anders is hij sowieso gaan lopen. Daarin slaagde ik dus en ik kon met hem meeglippen”, stelde Alec Segaert.

Drukkende hitte

De laatste tien kilometer maakten Remco Evenepoel en Alec Segaert met hun tweetjes rond en werd er in een sprint beslist wie Belgisch kampioen zou worden. “Vanuit de volgwagen kreeg ik de raad mee aan Remco te zeggen dat er nog volk van mijn ploeg op komst was. En dat ik op die manier niet mee kon en mocht werken. Maar dat was ook effectief zo.”

“Tot vanochtend was de langste wedstrijd die ik ooit, reed 205 kilometer lang. Nu kwamen daar nog een pak kilometers bij en dat in een drukkende hitte. Ik heb het voordeel dat ik wel goed tegen de warmte kan. Ik had het ook niet echt te warm tot de laatste twee ronden.”

“Ik gebruikte een pak ijs en water om mijn lichaam koel te houden. Ik hoopte dat Evenepoel door al dat werk wat minder explosief uit de hoek zou komen, maar dat was dus niet het geval”, lachte Segaert.