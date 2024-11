Panne Beach Endurance breidt dit jaar uit met fietsfestival: “De massastart blijft behouden

Zondag 17 november rijden circa duizend enthousiaste mountainbikers de 28ste Panne Beach Endurance. Onder hen traditiegetrouw vele profs. Voor het eerst wordt dit evenement ingeleid door een fietsfestival op zaterdag.

De sportdienst van De Panne zet het levenswerk van Tony Matsaert al vele jaren verder. “Panne Beach Endurance was zijn baby’tje”, glundert Marleen Decordier, hoofd van de gemeentelijke sportdienst. “Dit evenement laten we niet verloren gaan. Integendeel, we maken er voor het eerst een tweedaagse van. Zaterdag organiseren we vanaf 14 uur tot 20 uur een fietsfestival met heel wat activiteiten.”

Slowbiken

Even speelde de idee om twee wedstrijden te organiseren, maar dat zien de renners niet zitten. Dus wordt op zaterdag een andere toer opgegaan. “Een fietsfestival voor jong en oud”, gaat Marleen verder. “Kinderen koersen met loopfietsjes. Wie vijftien jaar is of meer kan deelnemen aan het Belgisch kampioenschap ‘slowbiken’: zo traag mogelijk rijden over tien meter. Het programma wordt doorspekt met drie shows van trialbiker Kenny Belaey. Er wordt ook op rollen gefietst. En we staan in voor workshops rond voeding, bikefitting, training en fietsonderhoud.”

Uiteraard wordt ook voor een hapje en een drankje gezorgd. Een optreden van Sergio staat eveneens op het menu. En dj Gunther D van Studio Brussel zal het beste uit zijn draaitafel halen. “Om 17 uur is er een podcast live”, verduidelijkt Marleen Decordier. “De Jogclub interviewt profwielrenner Tim Declercq. We verwachten dat Tim op zondag ook zal deelnemen aan de beachrace.” Declercq eindigde vorig jaar derde. Na laureaat Tim Merlier en de Nederlander Daan van Sintmaartendijk. De wedstrijd op het strand blijft het hoofdgerecht van dit tweedaagse menu. De formule houdt al bijna dertig jaar stand.

“Ook de beste Pannenaar wordt ook even in de kijker gezet”

“Het parcours gaat nog altijd richting Bray-Dunes”, schetst Marleen Decordier. “Het klimmetje op camping Le Perroquet zit steeds in het parcours. Via de Esplanade gaan we richting Koksijde. Vroeger stak een zandheuvel in de omloop, nu is dat een stelling. Camping Zeepark doen we sedert vorig jaar niet meer. Op de Zeedijk in Koksijde is het keerpunt.”

De totale afstand bedraagt 52 kilometer. De deelnemers moeten drie ronden afhaspelen. “In tachtig procent van de gevallen blaast de wind vanuit Frankrijk”, weet Decordier. “Dat is voor de deelnemers ‘travakken’. We hebben in De Panne een volledig vlak strand. Tussen De Panne en Bray-Dunes liggen geen golfbrekers. De wind heeft er vrij spel. Ongetraind aan de start komen is uit den boze.”

Zuid-Afrikaan

Niet alleen Belgen, Nederlanders en Noord-Fransen zakken naar de Panne Beach Endurance af. “Een Australiër die voor een continentale ploeg rijdt, maakte vorig jaar kennis met onze strandrace”, weet Decordier. “Hij maakte een interessant filmpje over z’n wedervaren. Dit keer komt zelfs een Zuid-Afrikaan aan de start.”

“Recent had ik contact met de KNWU, de Nederlandse wielerfederatie”, gaat het hoofd van de sportdienst verder. “Heel wat Nederlanders liggen erop gebrand in De Panne mee te doen. We maken ook redelijk wat publiciteit in het buitenland. Dat mensen enthousiast blijven om deel te nemen maakt ons blij.”

Typisch voor deze wedstrijd, algemeen aangenomen als de moeder onder de Belgische strandracen, is de massastart. “Daar wijken we niet van af”, beklemtoont Marleen Decordier. “Die massastart is ons DNA. Iedereen vindt dat fantastisch. Zeker de recreanten en de vrouwen onder de vertrekkers. Sommige recreanten dromen ervan om even in het wiel te kunnen zitten van een profrenner. Om die droom waar te maken, moeten ze goed getraind zijn. Dat dit misschien lukt motiveert om mee te doen.”

Lokale held

“Vrouwen die deelnemen, zijn in de minderheid, sommigen hebben toch de moed om het te proberen”, besluit Marleen Decordier. “Ook zij vinden het tof dat ze in de massa kunnen starten. We hebben een apart klassement voor vrouwen. Net als voor masters en junioren. En we bekronen een ‘local hero’. De beste Pannenaar wordt ook even in de kijker gezet.”