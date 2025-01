Otegem beleeft een schitterende cyclocross: 4.000 sportliefhebbers tekenden present

Otegem Boven, de organisator van de cross in Otegem, kon zich geen mooiere editie voorstellen. Een mooi deelnemersveld, al ontbrak Thibau Nys, verzekerde mooie podia. Het weer was uitstekend en naar schatting kwamen zo’n 4.000 sportliefhebbers kijken.

De organisatoren van de jaarlijkse Betafence Cyclocross in Otegem waren maandag in hun nopjes. Ze kregen de kersverse Belgische kampioene bij de vrouwen Riberolle aan de start en het deelnemersveld bij de heren oogde ook vrij indrukwekkend, al was Belgisch kampioen Thibau Nys er niet bij. Hij verkoos de Spaanse zon boven de kille Otegemse temperaturen. Toch was iedereen het erover eens dat het goed crossweer was en het parcours er goed bij lag.

De jongste jaren was het centrum van Otegem voor de cross hermetisch afgesloten voor het verkeer en moest je nogal ver parkeren en je vervolgens met een shuttlebus naar het parcours te begeven. Dit jaar werd het hele mobiliteitsgebeuren herbekeken en kon je veel dichter met de wagen bij de cross. Veel toeschouwers vonden dit wel een grote verbetering.

Mooie opkomst

Volgens de organisatoren waren er zo’n 4.000 mensen langs het parcours te vinden. “De juiste cijfers hebben we uiteraard nog niet, maar het zal rond de 4.000 draaien. Iets waar we best tevreden mee zijn”, aldus Benny Lavaert, voorzitter van Otegem Boven. “Wellicht zullen er nog meer zijn, want het aantal vaten bier dat er werd geconsumeerd, ligt in ieder geval hoger dan vorig jaar”, lacht hij.

Ook na de cross werd er nog duchtig gefeest. De vips trokken zich terug in oc De Spoele om er nog na te praten over het sportgebeuren maar ook om te netwerken, want ook dat blijkt een onderdeel van de cyclocross te zijn. Ook in de feesttent naast het oc werd nog enkele uurtjes voort gefeest op het welslagen van de 55ste cyclocross in Otegem.