WTC Zonnebeke haalt de fietsen weer van stal

De start van de lente is traditioneel het moment waarop wielertoeristenclubs de fietsen weer van stal halen.

Ook in café D’Oude Timmerie in Zonnebeke verzamelden de wielertoeristen en mountainbikers van WTC Zonnebeke al om het nieuwe seizoen in te zetten. De renners fietsen in drie verschillende groepen, zodat iedereen zijn of haar tocht aan aangepaste snelheid kan afleggen. In de tuin van peetmoeder Nele Vanlerberghe verzamelde iedereen voor een groepsfoto. (foto ZB)