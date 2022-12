Vijfde beachrace in Zeebrugge in kerstsfeer

BRO.GO Sports van Jabbekenaar Sam Govaert en zijn echtgenote Griet Van Hoorne organiseert op zaterdag 24 december voor de vijfde keer een beachrace op het strand van Zeebrugge. Een speciale editie wordt het, in een kerstsfeer met heel wat grote namen aan de start. Er is voor de deelnemers keuze tussen 20 of 45 kilometer met een nieuwe start- en aankomstlocatie.

De Shifting Gears beachrace Christmas Edition begint daags voor Kerstdag om 10 uur op het evenementenplein ter hoogte van de Saint-George’s Day wandeling. “Die locatie is de nieuwe start- en aankomstzone. Om er voor iedereen een uitdagende dag van te maken, zijn er twee reeksen voorzien”, vertelt Sam Govaert. “De ervaren racers of recreanten kunnen starten in de 45 kilometer race. Wie liever iets minder afziet, kan de 20 kilometer race rijden.”

Het parcours voorziet in mooie stukken langs de kust, technische passages die je op en af de zeedijk brengen en pittige stroken. “Zoals altijd zal het een stevige editie worden. Er is een ronde voorzien van 9 kilometer, door werken aan de pier, met daarin enkele verharde stukken op de zeedijk. Een klim langs de Icarus surfclub en natuurlijk enkele technische zandpassages. Vanzelfsprekend leggen de deelnemers verschillende rondes af naargelang hun gekozen afstand. Deze moet je zelf controleren al controleert onze elektrische tijdsregistratie alles. En dit jaar zijn er vijf rondjes voor de langste afstand”, benadrukt de organisator.

“We zetten steeds in op beleving. Sfeer, ambiance en veel passages. De kerstmutsen en drinks laten de deelnemers reeds proeven van de gezellige kerstsfeer met een live DJ. De fiets kan in de bewaakte fietsenstalling aan de grote tent. Ook nieuw is de afspuitzone, voor de bikes.”

Ideale voorbereiding

Enkele dagen na de wedstrijd in Zeebrugge vindt op donderdag 29 december in Bredene het Belgisch kampioenschap strandrace plaats. “Onze beachrace in Zeebrugge wordt voor velen wellicht een ideale voorbereiding op dat BK. We hebben nu al een tiental wielerprofs aan de start, zoals Bert Van Lerberghe, winnaar van de voorbije De Panne Beach Endurance. Alsook Timothy Dupont, Klaas Vantornout, Tim Declercq, Yves Lampaert, Jens Debusschere, Jens Keukeleire, Emiel Vermeulen, Samuel Leroux en Sep Vanmarcke. De inschrijvingen verlopen vlot en er zijn maximum 400 deelnemers toegelaten.” (ACR)