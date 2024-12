Aaron Verwilst mag naar Unbound Gravel in Kansas

Vijfde in De Panne, vierde in Oostduinkerke, negende in Bredene. Ex-prof Aaron Verwilst (27) gooit zich opnieuw in het beachracen en doet overal mee voor de prijzen. In de zomer gravelt hij. Op zaterdag 31 mei 2025 mag hij in Kansas de Unbound, de grootste gravelrace ter wereld, rijden.

“Voor 1 november moest je voor die Unbound Gravel inschrijven”, vertelt Aaron Verwilst. “Intussen kreeg ik bericht dat ik op 31 mei mag meedoen. Voor mij een interessante nieuwe uitdaging. Iets wat ik nu moet doen. Want ik kan nog een beetje profiteren van de basisconditie die ik tijdens mijn profseizoenen opbouwde. In combinatie met werken is het niet eenvoudig om genoeg te trainen. Met zo weinig mogelijk training zo goed mogelijk zijn, is het opzet.”

Dat lijkt aardig te lukken. Op 1 mei van dit jaar werd Verwilst in Turnhout zevende op het BK gravel. Hooguit een tiental seconden na kampioen Gianni Vermeersch. Het WK gravel tussen Halle en Leuven was iets minder. Hij bolde als 67ste over de streep en gaf op Mathieu van der Poel 18 minuten toe.

Ook naar Egmond

“Zo’n gravelwedstrijd van vijf uur is toch nog iets anders”, gaat Verwilst voort. “Dat is bijna twee uur meer dan een andere gravelrace. In combinatie met werk is het moeilijk om voor die afstand te trainen. Het is wel een mooie uitdaging mezelf te trainen. Want in bijberoep doe ik coaching en bikefitting.”

Verwilst werkt ook nog drie dagen per week bij Vegabike in Tielt. “Ik ben blij dat ik nog altijd in het fietsen zit”, glundert hij. “Dat is en blijft mijn grote passie. Deze winter werk ik de meeste beachraces af. Zoals volgende zondag in De Haan, op zondag 22 december het BK in Bredene, enkele dagen later de wedstrijd in Knokke-Heist en op zondag 5 januari in Zeebrugge. Op zaterdag 11 januari zal ik ook naar het Nederlandse Egmond gaan. Want daar is het heel wijs. Strandracen is er enorm populair. Na Egmond gaat de riem er even af. Nadien start mijn voorbereiding op de Unbound Gravel. Die wedstrijd over tweehonderd mijl zal extra trainingsarbeid vragen.” (HF)