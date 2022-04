Minerva Cycling Team zet na overlijden Filip Carpentier de werking verder

Minerva Cycling Team, een continentale ploeg die dit jaar zijn eerste seizoen aanvatte, zal zijn werking verder zetten. Dat bevestigde het team in een communiqué. Oprichter en eigenaar van het team, de 47-jarige Filip Carpentier, overleed zondag na hartfalen. Hij was de zoon van oud-beroepsrenner Daniël Carpentier. Minerva was naast het wielerteam ook als sponsor actief in het wielrennen en naamsponsor van de WorldTour-wedstrijd Minerva Classic Brugge-De Panne.

“Na het overlijden van Filip Carpentier verzekert het Minerva Cycling Team dat het in de toekomst de werking verder zal garanderen. Filip was trots op zijn team en terecht. Het zou zijn wens geweest zijn dat de ploeg zijn positie in de wielerwereld inneemt. Op zaterdag 30 april wordt de Grote Prijs Daniël Carpentier gereden in Elverdinge. Een koers die Filip op poten zette als eerbetoon aan zijn vader en ex-profrenner Daniël Carpentier. Nu is die wedstrijd meer dan ook ooit een eerbetoon aan Filip”, meldde teammanager Gilbert Orbie.

Mooi programma

Bij het Minerva Cycling team rijden onder mee renners Stefano Museeuw, Gil D’Heygere, Gilles Borra, Kenneth Caethoven, Thimo Willems en Thomas Joseph. Die laatste zorgde in Templeuve (9 maart) voor de allereerste zege van het continentale team.

Oud-Belgisch kampioen Preben Van Hecke is er sportdirecteur en Johan Museeuw raadgever van de ploeg. Het Minerva Cycling Team werkte al een mooi programma af met deelnames in onder meer de Challenge Mallorca, de GP Jean-Pierre Monseré en Nokere Koerse.