Maxime De Poorter stilaan klaar voor nieuw wielerjaar: “Hopelijk weer deelnemen aan exotische rittenkoers”

Maxime De Poorter (26) vertoefde de voorbije periode in het Spaanse wielerparadijs Altea, waar hij zich met de ploeg voorbereidde. Vrijdag keert hij terug naar België, waar hij vanaf maandag verder bouwt aan de conditie. Zijn eerste koers wordt de GP Le Samyn op 28 februari.

Voor de in Zillebeke opgegroeide Hollebekenaar is er in 2023 weinig veranderd. Hij is nog steeds actief bij dezelfde ploeg Tarteletto-Isorex. “Er zijn wel een aantal nieuwe ploegmaten”, weet Maxime, die zijn vierde seizoen bij de taartjesploeg aanvangt. “Zo is er de terugkeer van streekgenoot Thomas Joseph, de komst van Timothy Dupont en enkele talentvolle jongeren. Een van hen is West-Vlaming Alex Vandenbulcke, die laatstejaarsbelofte is. In de staf werd Ivo Myngheer toegevoegd. Ook hij is West-Vlaming en de vader van de betreurde Daan.”

2022 sloot Maxime traditioneel af in Putte-Kapellen. “Daarna volgden een drie à vier weken rust en half november trokken we de motor weer op gang. In december volgde een stage met Thomas Joseph naar Mallorca. Ik nam daarna nog deel aan het BK beachrace, maar dat was eerder als doorgedreven training. De voorbije tien dagen vertoefden we met de ploeg in Altea. Mijn kamergenoot was Jacob Relaes. Eerder deze week begon hier nog de Ronde van Valencia, waar we in 2021 eenmalig mochten aan deelnemen. We lasten lange trainingsdagen in en kennen het terrein hier intussen. Zo’n ploegstage is vaak spannend om te zien waar je staat tegenover je ploegmaten. Je wil niet voor onaangename verrassingen komen te staan en dit was gelukkig niet het geval.”

BK in eigen streek

Bij het verschijnen van de krant zit Maxime op het vliegtuig naar huis. “Vanaf maandag bereid ik me dan verder voor in eigen streek. Mocht het weer in België echt tegenslaan de komende weken, dan komt er misschien nog een extra stage om de laatste procentjes toe te voegen. De eerste afspraak is Samyn op 28 februari. Mijn ambitie? Proberen mee te gaan in de vlucht of zo lang mogelijk overleven in de finale. Andere koersen waar ik naar uitkijk zijn onder meer het BK langs de trainingswegen. Ik heb al wat BK’s op de teller, maar het zou voor het eerst zo dicht bij huis zijn. Daarnaast hoop ik op een nieuw exotisch avontuur. Na de Ronde van Iran van vorig jaar, wil ik opnieuw graag op een unieke bestemming fietsen. Misschien in het Chinese Hainan, maar dat weten we nog niet zeker.”