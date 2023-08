Marvin Odent haalt twee toptienplaatsen op Super-WK in Glasgow: “Veel steun van mijn supporters”

Tijdens het allereerste Super-WK in Glasgow haalde Marvin Odent twee top 10-plaatsen, respectievelijk in het tijdrijden en op de weg in de categorie MH3, wat staat voor ‘Men Handbike 3’. Liefst 13 verschillende kampioenschappen werden gebundeld onder één evenement.

Marvin Odent is al jarenlang een begrip in het handbiken en heeft in België praktisch geen tegenstand. “Tot nu toe won ik alle wedstrijden die ik in België in mijn categorie reed”, vertelt Marvin. “Enkel als de sympathieke Nederlander Mischa Hielkema aan de start stond, was het voor mij een ander verhaal. In hem moet ik wel mijn meerdere erkennen. Maar op het Super-WK in Glasgow klopte ik hem wel in de tijdrit en moest hem net voor laten gaan in de wegwedstrijd. Ik kan dus heel tevreden terugblikken op mijn prestatie.”

Meteen succesvol

“De drang naar meer uitdaging voor het huidige wielerseizoen ontstond vorig jaar. Ik wou me in 2023 testen tussen de grote namen die deelnemen aan wereldbekers, de renners naar wie ik al jaren opkijk. Ik bedoel niet enkel de topatleten, maar iedereen die de moed vindt om ondanks een beperking uit de luie zetel te komen en actief bezig te zijn. Het is niet omdat je een beperking hebt dat je als een kamerplant moet leven. Actief bezig zijn, bevordert trouwens ook het sociale leven. Als voorbereiding op het huidige seizoen ben ik op zoek gegaan naar ondersteuning en kreeg ik de kans om gecoacht te worden door Remko Meeusen, waar ik heel dankbaar voor ben.”

Remko heeft een specifieke interesse in het trainen en coachen van duursporters, vooral wielrenners en triatleten. Hij coördineerde de training, tests en prestatieanalyses van renners van het Quickstep Floors Procycling Team en is momenteel hoofdcoach van de Belgische Paralympische wielrenners. “De kans die ik kreeg heb ik met twee handen gegrepen. De wetenschap achter de trainingen is iets dat je als atleet niet zelf kunt incalculeren. Ik maakte onder zijn coaching op een korte periode een enorme progressie. Mijn eerste wereldbeker in Italië werd al meteen een succes.”

Beloftecontract

“Na een wedstrijd in Oostende kreeg ik een beloftecontract bij G-sport Vlaanderen zodat ik aan het wereldkampioenschap mocht deelnemen. De voorbereiding op dit evenement verliep niet rimpelloos omdat ik begin juni gedurende vijf weken bedarrest kreeg door een doorligwondje. De daaropvolgende weken kon ik slechts één uur per dag rechtop zitten. Dat uurtje gebruikte ik om te trainen en samen met de begeleiding van het Belgisch team heb ik er alles aan gedaan om aan de start van het WK te kunnen staan. Op 9 augustus behaalde ik een 7de plaats in het tijdrijden en op 11 augustus werd ik 9de tijdens de wegrit. Twee top 10-resultaten die bewijzen dat hard werk beloond wordt en dromen werkelijkheid kunnen worden. Langs deze weg wil ik de staff danken, want het is een fantastisch team waar ik heel veel respect voor heb. En uiteraard een dikke shout-out naar mijn vrouw en kinderen die 11 uur gereisd hebben naar Glasgow om voor mij te supporteren. Ik ben enorm geraakt door iedereen die voor mij supporterde. Ik heb me hieraan opgetrokken. Ik ben er zeker van dat ik mijn steentje heb bijgedragen om de G-sport in de kijker te zetten”, besluit Marvin Odent.