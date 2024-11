Louis Blouwe naar Tarteletto-Isorex: “Blij met deze kans”

Louis Blouwe (25) is één van de renners van Bingoal WB die zijn contract niet verlengd zag. Noodgedwongen zet hij een stap achteruit. Voor 2025 vond hij onderdak bij Tarteletto-Isorex. Waar hij zijn carrière wil herlanceren.

Christophe Brandt is al enkele jaren manager van het procontinentale Bingoal WB. Door het verbod op reclame voor gokbedrijven moest de ex-renner op zoek naar alternatieven. Fusie met Philippe Wagner/Bazin was de oplossing.

“Via via kreeg ik eind september te horen dat er voor mij geen plaats meer was bij de fusieploeg”, zucht Blouwe. “Op een bepaald moment kreeg ik een WhatsApp-berichtje van Christophe Brandt, daarna een ontslagbrief. Dan waren we al eind september. Eigenlijk heel laat voor dat het echt duidelijk werd. In die periode waren andere teams al volzet. Tarteletto-Isorex was het enige voorstel dat mijn pad passeerde.”

Latere start

Een persoonlijke verklaring kreeg Louis Blouwe niet. “Het gebeurde allemaal via via”, geeft hij toe. “Door de fusie met een Franse ploeg moesten heel wat Vlamingen vertrekken om plaats te maken voor Fransen. Met negen renners waren we einde contract. Zeven van de negen moeten vertrekken.”

Enkel Floris De Tier en Kenneth Van Rooy mogen mee naar de fusieploeg. Omdat andere voorstellen uitbleven gaat Blouwe in op het verzoek van teammanager Peter Bauwens. De Izegemnaar begon in februari 2024 in Spanje en Turkije aan het wegseizoen. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij in 2025 pas in maart in competitie kunnen komen. Want de Ronde van Antalya staat niet langer op de kalender.

Nieuwe uitdaging

“Ik vermoed dat Le Samyn en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré onze eerste UCI-wedstrijden zullen zijn”, gaat Blouwe verder. “De ploegstage zal niet in januari, maar in februari worden gehouden. We krijgen meer tijd om ons op het volgende wegseizoen voor te bereiden. Dat heeft ook voordelen. Als je moet klaar zijn begin februari is het beste er eind maart al eens af. En moeten de zwaarste wedstrijden nog komen. Onder leiding van Michiel Stockman, sinds januari 2024 mijn trainer, pas ik mijn voorbereiding aan. Momenteel doen we het nog heel rustig aan. Ik ben blij met de kans die ik van Peter Bauwens krijg. Want het was tijd voor iets nieuws.” (HF)