Lindsay De Vylder kan zondag zijn derde Zesdaagse van Gent winnen: “Weten de grote ploegen het?”

Baanwielrenner Lindsay De Vylder (29) uit Anzegem kan zondag in ‘t Kuipke met Robbe Ghys zijn derde Zesdaagse van Gent op rij winnen. Wij lieten drie mensen uit de (vroegere) entourage van De Vylder aan het woord over de kersverse wereldkampioen omnium.

Wim Feys: “Prachtig persoon”

Zijn ploegleider als belofte bij EFC-Etixx in 2015 en 2016

“Ook al zat Lindsay toen al in de nationale pisteploeg en moesten er afspraken gemaakt worden, tijdens zijn periode bij ons heeft hij redelijk veel wegwedstrijden gereden. Lindsay was een stille jongen, maar communiceerde goed en was altijd correct. De twijfelaar in hem was al aanwezig. Dat is zijn karakter. Te veel zelfvertrouwen zal hij nooit hebben. Lindsay is heel zachtaardig. Eigenlijk is hij een prachtig persoon.”

“Hij had een goeie sprint en won massasprints in de Essor Breton en Ronde van Oost-Vlaanderen. Daar versloeg hij Enzo Wouters, toen de beste Belgische sprinter. Bij de profs is Lindsays snelheid er nog niet uitgekomen. Mist hij durf? Als je die pistiers bezig ziet, kan het dat niet zijn. Vermoedelijk mengt Lindsay zich niet meer vaak in massasprints, omdat hij al een paar keer zwaar is gevallen en de weg voorbereiding op de piste is. Ik verwacht dat hij vooral pistier blijft en lang zal meegaan. Hij is nu 29 jaar en boekt nog altijd progressie. Als pistier zit hij heel goed bij zijn huidige ploeg en hij heeft een crème van een schoonvader. Familie is ook belangrijk in de carrière van een renner. Dat, samen met de rust die Lindsay van nature uitstraalt, is zeker ook een factor in zijn successen.”

Hans De Clercq: “Geen negatief woord”

Zijn ploegleider als prof bij Team Flanders-Baloise sinds 2017

“Lindsay is bij ons als een pure pistier binnengekomen, maar sindsdien heeft hij zich verder ontwikkeld. Meer zelfs, wij zien een goeie wegrenner in hem. Lindsay zou een fantastische lead-out voor een topsprinter in een WorldTour-ploeg kunnen zijn. Hij is net niet snel genoeg om zijn eigen sprint te rijden, maar kan zich uitstekend positioneren. Wat Bert Van Lerberghe voor Tim Merlier doet, moet hij ook kunnen. Misschien rijdt hij zelfs wat beter bergop. Lindsay is zich trouwens heel erg bewust van die kwaliteiten. Hij heeft een grote motor en gaat niet kapot.”

“Lindsay is iemand op wie je voldoende moet inpraten. Ik heb hem al talloze keren gezegd dat hij meer in zichzelf moet geloven. Het is echt een goeie coureur. Geen klager ook. Ik was supergelukkig toen hij wereldkampioen werd. Dat was een beloning voor alle opofferingen die hij de voorbije twee jaar voor de Spelen heeft gedaan. Het is niet dat ik Lindsay weg wil uit de ploeg, maar die focus op Parijs heeft hem een contract in de WorldTour gekost. Ik hoop dat enkele sportieve managers, die enkele jaren geleden nog aan hem twijfelden, nu niet meer zullen twijfelen. Lindsay wordt volgend jaar 30, maar is nog niet te oud. Hij moet zich nu voorbereiden op een goed voorjaar, zodat hij zich in beeld kan rijden. Tegenwoordig kan je niet meer van de piste alleen leven en geld op het einde van je carrière is ook belangrijk. Lindsay is een crème van een gast. Ik kan geen negatief woord over hem vertellen. Het is een modelprof en gewoon een brave gast, misschien wel te braaf. Als profsporter mag je niet te veel respect voor anderen hebben. Dat siert Lindsay natuurlijk, maar hij zou nog net dat tikkeltje meer kunnen bereiken.”

Franco Heyse: “Mag wat stouter zijn”

Zijn schoonvader die nu bij het jeugdwielrennen betrokken is en nu ploegleider bij Isorex CT is

“Als mens is Lindsay nog altijd dezelfde als tien jaar geleden. Als coureur is hij gelukkig al iets stouter geworden. (glimlacht) Dat zag je tijdens het voorbije WK op de piste, al zou hij nog wat stouter mogen zijn. En als het minder goed gaat, laat hij te snel zijn kopje hangen. Zijn zelfvertrouwen kan nog beter. Lindsay is de voorbije jaren al vaak door pech wat teruggeslagen. Ook de Spelen in Parijs vielen tegen. Meteen erna zei hij: ik stop met koersen. Maar kijk, hij is blijven werken en dat wordt nu beloond. Het geluk heeft al vaak niet aan zijn zijde gestaan, maar het is fijn dat hij met die wereldtitel is beloond.”

“Het is voor Lindsay niet evident om de piste met een wegcarrière te combineren. Als hij zich volledig op de weg zou toeleggen, kan hij een goeie lead-out worden. Fabio Van den Bossche, die de Giro reed, is het bewijs dat de combinatie kan. Mocht Lindsay ook eens een grote ronde kunnen betwisten, zou dat hem goed doen. Hij zou eens de kans moeten krijgen om bij een grote ploeg te rijden. Alleen: wij weten dat, maar weten die grote ploegen dat ook?”