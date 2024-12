Lindsay De Vylder gaat als derde naar slotweekend van Champions League baanwielrennen in Londen

Wereldkampioen omnium Lindsay De Vylder is na de derde manche van de Champions League baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn nog steeds derde in het klassement. Volgend weekend vinden de twee slotwedstrijden plaats in de Britse hoofdstad Londen.

De Vylder zorgde op de derde avond niet voor uitschieters in zijn scratch en afvallingskoers, maar kon zijn puntentotaal wel aandikken met 19 extra punten. De Belg totaliseert nu 63 punten in het klassement voor fondrenners. Dat zijn er 31 minder dan de Canadees Dylan Bibic, die nog steeds leidt.

De Vylder is de enige Belg die dit weekend in actie kwam in de Champions League van het baanwielrennen. Voormalig keirinwereldkampioene Nicky Degrendele gaf vanwege een blessure forfait voor de dubbele manche in Apeldoorn.