Lindsay De Vylder en Robbe Ghys trekken als leiders de tweede nacht in van de Zesdaagse van Gent

Lindsay De Vylder uit Anzegem en Robbe Ghys, al leiders na de eerste dag, trekken als leiders de tweede nacht van de 83e Gentse Zesdaagse in. Na de eerste ploegkoers, woensdag om 22.35 uur, staan ze met 101 punten achter hun naam.

Omdat het Belgische koppel de kaap van honderd punten nam, heeft het zijn eerste bonusronde te pakken. Fabio Van Den Bossche met de Fransman Benjamin Thomas (97 punten) en de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt (18 punten) volgen zo op een ronde. Op twee ronden rijden Jules Hesters/Aaron Gate (88 punten), Yoeri Havik/Vincent Hoppezak (83 punten) en Mark Stewart/Philip Heijnen (41 punten). De rest van het deelnemersveld staat op vier ronden of meer.

De eerste puntenkoers van de avond was voor de Nederlander Jan-Willem van Schip, die nipt De Vylder achter zich liet. Noah Vandenbranden regelde de tweede puntenkoers van de avond. De eerste ploegafvalling van deze zesdaagse, verreden op het scherpst van de snee, ging naar Jules Hesters. In de tijdrit baanronde bleken Noah Vandenbranden/Gianluca Pollefliet de snelsten van het pak.

Even neutralisatie

Zeven koppels begonnen in dezelfde ronde aan de eerste ploegkoers van de avond, met De Vylder en Ghys in polepositie. Na een neutralisatie, door een val van Matijs Van Strijthem na zowat 10 minuten, haalden Van Den Bossche en Thomas het in een zinderende finale, maar De Vylder en Ghys van de leidersplaats verdringen, lukte hen niet.