Lindsay De Vylder en Robbe Ghys leiden ook na de derde nacht van Zesdaagse van Gent

Het Belgische koppel Lindsay De Vylder/Robbe Ghys is ook na de derde nacht leider van de 83e Zesdaagse van Gent in ‘t Kuipke. De twee sprokkelden 195 punten. Na drie nachten staan nog vier koppels in dezelfde ronde.

Jules Hesters en de Nieuw-Zeelander Aaron Gate zijn opgeklommen naar de tweede plaats met 173 punten. De Belgisch-Franse tandem Fabio Van Den Bossche met Benjamin Thomas posteerden zich als derde met 167 punten achter hun naam. De Nederlanders Yoeri Havik/Vincent Hoppezak zijn teruggezakt naar de vierde positie met 160 punten.

De Duitse Europese kampioenen Roger Kluge en Theo Reinhardt volgen al op een ronde met 46 punten. De rest van het deelnemersveld moet halfweg deze Gentse Zesdaagse al twee of meerdere ronden goedmaken.