Lendelede viert WK-zilver Alec Segaert in café De Kluisberg

Maandagochtend in alle vroegte deed Alec Segaert een gooi naar de wereldtitel op het WK tijdrijden voor beloften in Australië. Finaal scheidden zestien seconden hem van de winnaar, maar met zilver zijn de supporters alvast heel tevreden. Zij kwamen ’s ochtends samen in café De Kluisberg in Lendelede.

Het café liep maandag vroeg uitzonderlijk vlotjes vol, met dank aan de trouwe fans van Alec, die gratis koffiekoeken van de uitbaters kregen om het gebeuren nog aangenamer te maken. Tekenden present op de eerste rij: de Suzy’s, een groep vrienden die al van het prille begin Alec op de voet volgen. “We zijn begonnen rond 5.30 uur met koffietjes, maar naarmate de wedstrijd vorderde zijn we overgeschakeld op pintjes omdat het zo spannend werd”, zegt voorzitter Simon Mostaert. “We hebben het er met plezier voor over om hier te zijn. Alec heeft een topprestatie neergezet. We hadden misschien op goud gehoopt, maar zijn niet teleurgesteld dat het nu zilver is. Het blijft hoe dan ook knap wat hij daar gepresteerd heeft.”

Opa en oma

Dat vinden ook opa en oma Segaert, die met plezier voor hun kleinzoon kwamen supporteren. “Op zo’n dagen wil je er gewoon bij zijn om de sfeer op te snuiven”, zegt Marc. “Met mijn hartslag viel het overigens goed mee. Mij ga je niet zo vlug nerveus meer krijgen. Ik had alle vertrouwen in een goede afloop. En ja, het is geen eerste plaats geworden, maar hij heeft een gouden toekomst. Er komt nog heel wat moois aan.”

Ook burgemeester Carine Dewaele, enkele schepenen en leden van haar partij tekenden present en zagen Alec van op een mooi plekje zilver behalen. “Alec is een fantastische ambassadeur voor onze gemeente en we koesteren elk moment. Ik ben er zeker van dat we nog veel meer van hem gaan horen”, besluit de burgemeester.