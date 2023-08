Lars Van Coppenolle uit Damme pakt goud op WK granfondo in Glasgow

Twee dagen voor de mannelijke profs hun wereldkampioenschap wielrennen in het Schotse Glasgow rijden, waren vrijdag al de granfondorenners aan de beurt. In die discipline was Lars Van Coppenolle uit Damme meteen succesvol voor onze provincie. Hij won de granfondo bij de elite zonder contract.

Tijdens een granfondo moeten de renners een wegrit afleggen met tijdsregistratie, waarbij ze meestal over een aantal zware beklimmingen moeten rijden.

In Glasgow deden ook wat bekende namen deel. Zo stond voormalig olympisch kampioen Alexander Vinokourov aan de start. Uiteindelijk won Lars Van Coppenolle in zijn leeftijdscategorie. Hij pakt zo de eerste medaille voor onze provincie.