Kobe Vanoverschelde snelste sprinter in Memorial Briek Schotte

Na twee gemiste edities kon Desselgem dinsdag opnieuw genieten van de Memorial Briek Schotte. De inwoners stroomden massaal toe in de centrumstraten, waar de regen een kleine domper op de feestvreugde zette. Kobe Vanoverschelde trok zich van die regen evenwel niks aan. Hij sprintte naar de overwinning.

Desselgem was dinsdag opnieuw in de ban van wielrennen, na twee coronajaren waarin het gemis groot was. De 78ste editie van de Grote Prijs Memorial Briek Schotte keerde net op tijd terug, want net dit jaar viert de Koninklijke Veloclub De Leiezonen zijn honderdste verjaardag. Dat wordt later dit jaar gevierd met een grote tentoonstelling rond 100 jaar wielerclub, waarover de koersorganisator later communiceert.

Zoals vanouds waren er enkele duizenden wielerliefhebbers afgezakt naar de Waregemse deelgemeente om de lokale koers te volgen. Bovendien onderging het parcours een reeks kleine aanpassingen: zo lag de aankomst enkele meters verderop, ter hoogte van het Briek Schottepleintje en Casa El Vid, het café waar heel wat feestvierders de Desselgem Koersefeesten afsluiten. Door die verplaatsing werd tijdens het parcours ook een nieuw stuk van de Meierie aangedaan. In totaal overbrugden de renners 155 kilometer, verspreid over 17 ronden.

Gelegenheidscafés

Langsheen dat parcours stelden openden zowat alle Desselgemse verenigingen gelegenheidscafés, die ondanks de aanhoudende motregen drukbezocht waren. Behalve de cafés van de handbalclub, de basketbalclub en de minivoetbalclub sprong het Poepedorp in het oog. “We zijn een gevestigde waarde langs het parcours”, zegt Kasper Vanoverbeke van het fanfareorkest KMV De Leiezonen. “Het begon eigenlijk allemaal eind jaren ‘90 toen de herberg op die locatie de deuren sloot. Dankzij een lid van de fanfare konden wij het café eenmaal per jaar opnieuw openen.”

Voor De Leiezonen, die de populariteit van hun Poepedorp te danken hebben aan de geschikte locatie aan het parcours, werd het uiteindelijk een geslaagde editie met een zwart randje. “Helaas moesten we vorig jaar afscheid nemen van twee bezielers van het Poepedorp. Marcel Desmet en Tony Decavel, voormalige bestuursleden, zullen er voor het eerst niet bij zijn”, zegt Vanoverbeke.

Even gevestigd als de drankgelegenheden langs het parcours waren de groepjes van jaarlijks terugkerende supporters. Zo zien we een grote groep van de oud-leiding van chiro Horizon Desselgem. “Voor het dorp is dit natuurlijk een hoogdag”, vertellen Lotte Lavaert (27) en Chloë Clauws (25). “Wij staan er zelf ook op dat we hier elk jaar aanwezig zijn, voor de ambiance. We nemen allemaal verlof op dinsdagnamiddag, en ook op woensdag, want anders zouden onze werkgevers niet veel kunnen aanvangen met ons”, klinkt het met een knipoog.

Na een spannende wedstrijd, waarbij al vroeg een ontsnapping opviel, kwam het tot een sprint. Daarbij was Kobe Vanoverschelde de snelste, voor twee Nederlandse wielrenners: Jente Klaver en Meindert Weulinck. Coen Vermeltfoort, de vorige winnaar van de Textielprijs in Vichte, ging met de vierde plaats aan de haal. (PNW)