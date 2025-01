Kenny Roelandt is nu ook provinciaal kampioen

Nadat hij in Maldegem bij de 35-39-jarigen Belgisch kampioen werd en in Hamburg in die leeftijdscategorie de wereldtitel veroverde, kroonde Kenny Roelandt (38) zich in Beernem ook tot provinciaal kampioen. Het Vlaams kampioenschap in Kerniel, twee dagen na het PK, liet hij schieten.

West-Vlaams kampioen worden, was voor Kenny Roelandt niet moeilijk. Bij de masters A was hij de enige West-Vlaamse deelnemer. In Beernem ging hij een andere uitdaging aan. “Jammer dat er in Beernem zo weinig deelnemers waren”, zucht hij. “We reden samen met de elite 3. Vrij snel raakte ik met Nick Van de Kerckhove voorop. In de tweede of derde ronde kon ik wegrijden van Nick. Zo werd ik in Beernem ook algemeen winnaar.”

Voor Roelandt was het de derde kampioenstrui dit seizoen. Een vierde had gekund, maar hij trok niet naar het Limburgse Kerniel voor de Vlaamse titelstrijd. “Die cross heb ik laten passeren”, vertelt de crosser van Houtland-Westkust. “De start was, aan de andere kant van het land, al om tien uur in de voormiddag. Ik zag het niet zitten om heel vroeg te vertrekken.”

Bij de masters vallen deze winter geen titels meer te winnen. Onlangs voegde Kenny Roelandt een extra zege aan z’n totaal toe. “In Vilvoorde werd ik zaterdag algemeen winnaar”, gaat hij verder. “Daar reed ik, net als in Beernem, een goeie wedstrijd. Zondag trok ik naar Béthune. In Frankrijk rijd ik wel bij de elites en werd ik zevende. Het weer was heel slecht, er lag veel modder. Niet meteen mijn ding.”

Marathons

Dit weekeinde zal Roelandt op televisie de Belgische kampioenschappen in Heusden-Zolder volgen. Daarna trekt hij naar Gierle (18 januari), Meer (26 januari) en Maldegem (5 februari). “Na het veldritseizoen laat ik de pinnen in mijn been weghalen”, verwijst hij naar de beenbreuk die hij in februari 2024 op training opliep. “De revalidatie zal niet zo lang duren. Ik hoop deze zomer wat meer marathons en cross-country op de mountainbike te kunnen doen.” Daarnaast begeleidt hij vier jongeren die voornamelijk bij de nevenbonden actief zijn. “Talentjes op hun niveau”, verduidelijkt Roelandt. (HF)