Julie Van de Velde 7de op EK tijdrijden in München

Het goud is voor de tweede keer op rij voor de Zwitserse Marlen Reusser. Ze was in het Duitse München enkele seconden sneller dan wereldkampioene Ellen van Dijk en bijna een halve minuut sneller dan Femke Markus, beiden uit Nederland. Julie Van de Velde werd zevende, op anderhalve minuut.

Het parcours van de wedstrijd was 24 kilometer lang en bevatte snel na de start een korte klim. De rensters moesten hun krachten goed verdelen om in het tweede deel, dat vlakker en minder technisch was, veel snelheid te maken.

De Nederlandse Ellen van Dijk ging resoluut voor een vijfde titel en moest vooral afrekenen met haar landgenote Markus en Reusser. De Zwitserse werkte het eerste deel iets sneller af, maar het tweede snellere deel was meer op maat van de wereldkampioene gemaakt. De Nederlandse kon haar grote motor inschakelen om haar achterstand in te halen en bij het tweede tussenpunt was de Nederlandse nog tien seconden trager dan de Zwitserse. Van Dijk kon haar achterstand halveren, maar kwam dus iets meer dan vijf seconden tekort voor de overwinning.

Julie Van de Velde eindigde als zevende op anderhalve minuut van Reusser. Het parcours lag haar best goed maar tegen de Nederlandse suprematie en Reusser was het moeilijk optornen. Aan het tweede tussenpunt reed ze naar de derde tijd. Ook bij de streep stond Van de Velde even derde, maar toen moesten nog heel wat snelle vrouwen finishen.

Voor eigen volk ging Lisa Brennauer voor de laatste keer in haar carrière van start. De 34-jarige renster kondigde haar pensioen voor dit kampioenschap aan en wilde nog een laatste keer schitteren. Dat lukte niet erg goed en ze werd halverwege zelfs voorbijgestoken door de Zwitserse Reusser, die anderhalve minuut later van start ging. Uiteindelijk eindigde ze op net geen twee minuten van de winnares als twaalfde.

Sara Van de Vel gaf vanwege medische redenen forfait. (Belga)