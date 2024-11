Maxim Derdaele naar nieuwe ploeg Flanders U19 Academy

Ook al slaagde hij er niet in een koers te winnen, Maxim Derdaele (16) blikt met een goed gevoel terug op zijn tweede jaar als nieuweling. Zijn regelmaat leverde hem een transfer op naar de nieuwe Flanders U19 Academy.

Het zal de volgers van de nieuwelingenkoers zonder twijfel opgevallen zijn dat Derdaele vanaf de lente in een neutrale rode of zwarte outfit koerste. “Door ruzie met ploegleider Geert Deseure”, zucht Derdaele. “Heel spijtig. Nochtans reed ik van bij de miniemen bij Houtland-Westkust. Na dat voorval wou ik niet onmiddellijk naar een andere club gaan. Als nieuweling kan je als individueel ook mooie wedstrijden rijden.”

Zo werkte de jonge Diksmuideling enkele Topcompetitieproeven af. De finale in Affligem sloot hij als dertiende af. “In die koers werd vroeg een kopgroep van zeven gevormd”, blikt Derdaele terug. “Met enkele andere renners kon ik nog wegrijden uit het peloton. Zo kon ik een leuke uitslag rijden.”

In drie regionale wedstrijden eindigde de tweedejaarsnieuweling tweede. In Baliebrugge-Ruddervoorde botste hij op Nicolas Plancke, in Oostnieuwkerke op Loïc Ossieur, in Edewalle-Kortemark op de Brit Harry Speak. “Ik probeer altijd in het offensief te gaan”, verduidelijkt Derdaele. “Na een lastige koers heb ik een degelijke sprint, maar een spurt met een grote groep is niet mijn ding.”

Internationaal

Het toeval wil dat Derdaele en Speak, de winnaar van Edewalle, volgend jaar bij de overstap naar de junioren ploegmaats worden. Zij kiezen voor het nieuwe project van Wim Louage, Ivo Lins en Nathan Duchi: de Flanders U19 Academy. Deze juniorenploeg zal twaalf renners tellen en krijgt een bijzonder internationale samenstelling. Ook twee Esten, twee Israëliërs en een Noor stappen in het project. Samen met Seppe Martens en Emiel Maelbrancke.

“Ik werd door Nathan Duchi gecontacteerd”, verduidelijkt de student wetenschappen-wiskunde. “Het project is totaal nieuw, maar ik heb er vertrouwen in. Inderdaad, enkele mensen van het vroegere Gaverzicht en EFC zetten er hun schouders onder. Zij kennen het klappen van de zweep. Volgend jaar zal ik al eens kennismaken met wedstrijden van de UCI-kalender. Want het is de bedoeling een internationaal programma te rijden. De klassieke wedstrijden spreken me aan.”