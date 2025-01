Inspiratie halen uit succesjes van vorig wielerseizoen: De Molenspurters met U17 weer naar Beker van België

Molenspurters Meulebeke start binnenkort aan het 45e seizoen met 89 renners. Het afgelopen seizoen bracht enkele succesjes voor de ploeg. Bij de aspiranten werden drie provinciale medailles behaald, en Maxim Laverge zorgde bij de elite 2 voor een derde plaats in een interclub en brons op het WK gravel.

Laverge ontbrak op de voorstelling in het Ontmoetingscentrum Vondel vanwege een skitrip. De andere medaillewinnaars van het voorbije jaar tekenden wel present. Ona Welvaert mocht de spits afbijten. Zij pakte in oktober in Eeklo de Oost-Vlaamse veldrittitel bij de laatstejaarsaspiranten.

PK-medailles

De andere twee medailles werden in West-Vlaanderen behaald. Nicolas Peiren werd in Ruddervoorde derde op het PK tijdrijden voor veertienjarigen. Hij moest enkel Wannes Descan en Thomas Van Dijk voorlaten. “Ik hoop in 2025 opnieuw op het podium te rijden op het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden, dit keer bij de eerstejaarsnieuwelingen”, vertelde Peiren tijdens de presentatie van zijn team. Troy Trappeniers zorgde op 9 mei in Ledegem voor een tweede medaille bij de aspiranten. In de wegrit voor veertienjarigen gingen enkel Willem Decorte en Lewis Vantorre hem vooraf. Ook de Gullegemnaar stapt over naar de nieuwelingen. In tegenstelling tot het voorbije seizoen telt Molenspurters voldoende nieuwelingen om de Beker van België te rijden. De club hoort bij de dertig teams die werden geselecteerd voor de zes proeven (Moeskroen, Waver, Gent-Wevelgem, Ingooigem, Escanaffles, ploegentijdrit Montenaken).

Buitenlanders

Ook bij de junioren zal Molenspurters Meulebeke de Beker van België rijden. Ploegleider Thomas Vanbesien zal kunnen selecteren uit een twintigtal namen. “Net als het voorbije jaar zullen we ook in 2025 buitenlandse junioren kansen geven”, verduidelijkte de ex-renner. “We verwachten zeven buitenlanders die bepaalde periodes in België zullen verblijven.”

Bij elite 2 en beloften is de groep heel uitgebreid. Eén van de talenten die binnen de eigen jeugdwerking doorschuift van junioren naar beloften is Siebe Mortelé. In het regionale werk liet hij het voorbije jaar enkele mooie uitslagen noteren. “Ik hoop dat de overstap naar elite en beloften vlot verloopt”, blikte hij vooruit. “Tijdens de voorbereiding probeer ik meer trainingsarbeid te verwerken. Tegen het einde van volgend seizoen hoop ik al enkele keren mee koers te kunnen maken.”