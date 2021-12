Kersvers belofte Jelle Harteel blikt terug op knap 2021 bij junioren: “WK op de weg was fantastisch”

Adinkerkenaar Jelle Harteel (18) mag terugblikken op een meer dan geslaagd jaar. De kersverse belofte van Lotto Soudal pakte enkele knappe zeges én stond aan de start van het wereldkampioenschap in Leuven. Het afgelaste WK veldrijden in Oostende beschouwt hij als het dieptepunt van 2021.

Jelle Harteel droomde in Leuven van de regenboogtrui bij de juniores, maar moest vrede nemen met een 28ste plaats. “Ik denk dat ik daar ook wel tevreden mee mag zijn. Eerst was ik wel een klein beetje ontgoocheld, want ik had niet de superdag waar ik op hoopte. Anders sprint ik mee voor het podium.”

Bochten en hellingen

Het parcours met veel korte bochten en hellingen deed hem deels de das om. “Ik zat plots een beetje achteraan en dan werd het heel moeilijk om nog naar voren te rijden. Er was eigenlijk geen moment van recuperatie. Het was wel echt fantastisch om mee te maken. Vooral op de beklimmingen was het publiek enorm luid, alsof je door een tunnel van lawaai ging.”

Een week eerder had de renner van Gaverzicht-BeOkay ook al hoge ogen gegooid in de Keizer der Juniores. In de rit naar Koksijde had hij nochtans vooral zijn zinnen gezet op het bergklassement. “Maar toen ik bleef doortrekken, ben ik met Senne Willems naar de twee vluchters gereden. We reden 60 of 70 kilometer in de aanval en bleven perfect ronddraaien. Op het einde waren we alle vier stikkapot en kon ik het mooi afmaken in de sprint.”

Parijs-Roubaix

De volgende dag stelde Harteel in Pittem zijn bergtrui en zijn vierde plaats in het eindklassement veilig. “Er zat in die rit meer in dan de derde plaats, maar in de laatste bocht maakte een renner voor mij een slipper, waardoor ik van te ver moest komen.”

De Adinkerkenaar mocht zijn wegseizoen afsluiten in Parijs-Roubaix, nog een wedstrijd die hem op het lijf geschreven is. “Zeker in dat slechte weer, maar op de eerste kasseistrook is iemand voor me gevallen. Ik ben daardoor in de vijfde groep beland en ben renners blijven inhalen tot ik in groep 2 zat. We kwamen nog op 30 seconden van de koplopers, maar het draaide niet rond. De meesten hadden vooraan iemand mee, zoals in mijn geval Alec Segaert.” Harteel bekocht zijn inhaaljacht op Carrefour de l’Arbre en finishte als 14de op de mythische wielerbaan. “Dat is niet slecht, maar ik had het gevoel dat ik wel mee had gekund met de besten.”

Klierkoorts

Na zijn mooie wegcampagne keerde de crosser van Athletes for Hope snel terug naar zijn oude liefde. De veldritten in Ardooie en Ruddervoorde draaiden echter op een teleurstelling uit. “Ik dacht dat ik misschien op was door het wegseizoen. Ik ben daarom niet gestart op de Koppenberg en wat vroeger aan mijn rustperiode begonnen.” Niet veel later werd bij Harteel klierkoorts vastgesteld. “Ik ben drie weken echt heel ziek geweest, met koortsaanvallen en zo. Uiteindelijk heb ik zes weken helemaal niet op de fiets gezeten. Begin december ben ik dan op stage in Tenerife heel heel rustig opnieuw begonnen.”

Aan een terugkeer in competitie denkt de eerstejaarsbelofte voorlopig nog niet. “Begin januari zal opnieuw bloed getrokken worden. Het is vooral belangrijk om te kijken of mijn lever oké is, want die was aangetast door de klierkoorts. De laatste week merk ik qua conditie al veel beterschap. Misschien rij ik eind januari nog ergens een cross, maar het zal sowieso enkel als voorbereiding zijn.”

Lotto Soudal

Ondanks zijn ernstige ziekte ziet Jelle Harteel dat niet als zijn dieptepunt van 2021. “Dat blijft toch het afgelaste WK in Oostende. Ik had er zo naar uitgekeken en was ook echt in vorm. Het was ook heel jammer dat ik dan ook nog het EK op de weg gemist heb door corona.”

In 2022 zal de Adinkerkenaar op de weg de kleuren verdedigen van Lotto Soudal. “Ik wist dat ze geïnteresseerd waren en mijn trainer Marc Herremans heeft dan een extra push gegeven en contact gezocht. Het is echt de beste ploeg om naartoe te gaan als belofte. Ik ben ook blij dat Marc mijn trainer mag blijven.”

Over zijn programma werd nog niet gesproken met ploegleider Kurt Van de Wouwer, maar uiteraard hoopt Harteel op de Vlaamse klassiekers. “De Baby Giro spreekt me ook wel aan. Dat lijkt me echt een ervaring. Ik ben trots dat ik in de Tour du Valromey getoond heb dat ik ook bergop uit de voeten kan.”

(AC)