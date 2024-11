Zeno Durie uit Veurne koerst straks voor nieuwe ploeg Flanders U19 Academy: “De begeleiding staat er op een iets hoger niveau”

Na één jaar bij het Van Moer Logistics Cycling Team kiest Zeno Durie (17) om in 2025, in z’n tweede seizoen als junior, te koersen voor de nieuwe Flanders U19 Academy. Dit team werd door enkele mensen met een verleden bij het Deerlijkse The Lead Out Cycling Academy boven de doopvont gehouden.

Door het opdoeken van het Young Cycling Team Middelkerke was Zeno Durie eind 2023 verplicht op zoek te gaan naar een andere ploeg. Hij koos voor het Oost-Vlaamse Van Moer Logistics Cycling Team. Het voorbije wegseizoen mocht hij enkele interessante UCI-koersen rijden. Zoals Guido Reybrouck Classic, Gent-Wevelgem, de Internationale Driedaagse van Axel, Menen-Kemmel-Menen, de Oostenrijkse Junioren Rundfahrt en La Route des Géants.

“In mijn eerste seizoen bij de junioren heb ik veel geleerd”, blikt Durie terug. “In Ploegsteert kon ik een regionale wedstrijd winnen. Daarnaast kende ik ook vrij veel pech. Toevallig in twee UCI-koersen in eigen streek. Tijdens Gent-Wevelgem wou ik na de eerste doortocht op de Kemmelberg mijn windvestje afgeven aan mijn ouders die op de top stonden. Toen ik het weggooide, vloog het door de wind in mijn derailleur. Die brak af.”

Kemmelberg

Op de Kemmelberg mogen de ploegauto’s niet volgen. Dus was het die dag einde verhaal voor Durie. De Kemmel is hem niet goed gezind. “Tijdens La Route des Géants liep mijn ketting op de Kemmelberg af”, vertelt de renner uit Veurne. “Ze liep helemaal vast. Ik liet me naar beneden bollen, wisselde van fiets, maar mijn achterstand was veel te groot geworden.”

Als de Flanders U19 Academy startbewijzen krijgt voor Gent-Wevelgem en La Route des Géants zal Zeno Durie in Ieper met revanchegevoelens aan de start verschijnen. Enkele weken geleden kreeg hij een berichtje van Jeanick Schepens, met Wim Louage en Ivo Lins één van de initiatiefnemers voor het nieuwe juniorenteam.

“Ik weet niet of ik deze winter enkele crossen zal rijden”

“Een berichtje om even te praten over het nieuwe project”, verduidelijkt Zeno Durie. “Ik heb ook mijn waarden moeten doorsturen. Inderdaad, bij Van Moer is de begeleiding ook niet slecht. Toch heb ik de indruk dat die bij de nieuwe ploeg nog op een iets hoger niveau zal staan. We gaan veel testen kunnen laten doen. Op aerodynamica onder meer, op voeding ook. Op dat vlak zal Flanders U19 Academy iets verder staan dan Van Moer. Ook het programma lijkt heel interessant.”

Teamkamp

Tijdens de herfstvakantie zaten de renners van het nieuwe team al enkele dagen samen in het Flanders Cobblestone Paradise in het Oost-Vlaamse Brakel. De ploeg zal dertien junioren tellen. Onder hen vijf Belgen. Naast Durie zijn dat Maxim Derdaele, Emiel Maelbrancke, Seppe Martens en vanaf 1 maart veldrijder Naud De Clercq.

“Voor de twee Israëliërs in de ploeg was de reis te duur”, vertelt Zeno Durie. “Met alle andere nieuwe ploegmaats heb ik kunnen kennismaken. We hebben tijdens het teamkamp ook enkele keren gefietst. En natuurlijk kledij gepast en fietsen besteld. Daarnaast waren er enkele teammeetings. We kregen ook het bezoek van Milan Donie, een toekomstige prof.”

Het gezelschap ging op vrijdag 1 november naar de Koppenbergcross om te supporteren voor Naud De Clercq en de Est Sebastian Suppi. Zeno Durie heeft een verleden in het veldrijden. “Ik weet niet of ik deze winter enkele crossen zal rijden”, reageert hij. “De Koppenbergcross deed ik al eens als nieuweling. Ik zou daar graag nog eens rijden. Maar amper een maand na mijn laatste wegwedstrijd kwam die veldrit te vroeg.”

Het zou kunnen dat Durie, die in de winter van 2023-24 een achttal veldritten reed, deze winter helemaal geen competitie doet. “Als ik toch cross, zal het programma heel beperkt zijn”, weet hij. “Nochtans doe ik dat nog altijd heel graag. Je moet soms keuzes maken. Bij een degelijke voorbereiding op het wegseizoen is crossen er soms wat te veel aan. Bovendien gaan we met mijn nieuwe ploeg tijdens de kerstvakantie op stage naar Spanje.”

Precies in die eindejaarsperiode zijn er in ons land heel wat veldritten. Die zal Zeno Durie laten voorbijgaan. Onder meer Koksijde op 3 januari 2025.