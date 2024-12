Thor Peeters sluit ongelukkig jaar af met beachtitel: “Lichtpunt in een seizoen met veel valpartijen

In Zeebrugge mag Thor Peeters (17) op zondag 5 januari, tijdens de Shifting Gears Beachrace, voor het eerst zijn driekleur showen. De tweedejaarsjunior kroonde zich in eigen Bredene tot Belgisch kampioen strandracen. De vorige jaren haalde hij brons en zilver in deze discipline.

Al enkele jaren vormt Bredene het decor van het BK strandracen. De streep ligt aan de voorzijde van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. De startbox wordt op het strand gevormd. Nieuwelingen en junioren werkten drie ronden van circa 10 kilometer af. “Na de start vond ik een plaatsje in de eerste waaier bij de profs”, glunderde Peeters achteraf. “Dat tempo lag voor mij iets te hoog, ik waaide eruit, maar viel terug in een heel goed groepje.”

In dat pelotonnetje zat geen enkele andere junior. Peeters haalde het met ruime voorsprong op Matteo Toortelboom en Yentel Knockaert. “Als je in een kustgemeente woont is het logisch dat je de techniek om op het strand te rijden onder de knie hebt”, lachte Peeters.

Klimmersprofiel

“Beachracen doe ik van bij de nieuwelingen. In 2022 werd ik tweede op het BK, vorig jaar derde.”

Thor Peeters – zijn vader helpt mee het parcours van de strandrace uit te zetten – zal in januari nog de resterende wedstrijden afwerken. Dat zijn Zeebrugge (5/1), Middelkerke (19/1) en De Haan (25/1). Daarna bereidt hij zich verder voor op het wegseizoen. Voor het derde jaar op rij verdedigt hij de kleuren van Onder Ons Parike, een ploeg uit de Vlaamse Ardennen.

“Ik heb een beetje het profiel van een klimmer”, verduidelijkte Peeters zijn keuze voor de Oost-Vlaamse ploeg. “Onder Ons Parike biedt een programma aan voor jongeren die graag bergop rijden. Voor mij is dat het ideale team.”

In september 2024 bood hij zijn team een overwinning aan, in Torhout-Wijnendaele op een zo goed als vlakke omloop. “Dat was een lichtpunt in een ongelukkig seizoen met veel valpartijen”, vertelde Peeters. “In de zomer liep ik bij een val een polsbreuk op waardoor ik Tour du Valromey miste. In 2025 hoop ik in de UCI-koersen goed stand te houden en af en toe een uitslag te rijden.”