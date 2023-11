Team Jenthe (Verstraete) haalt het PK voor juniores op zondag 12 mei 2024 naar Ingelmunster

Het Provinciaal Kampioenschap wielrennen komt volgend jaar op zondag 12 mei naar Ingelmunster. En daar heeft de talentvolle Jenthe Verstraete (Van Moer Logistics CT) alles mee te maken…

Team Jenthe, dat onlangs nog een bedankingsfeestje hield voor de medewerkers van het eetfestijn, heeft een mooie wedstrijd te pakken. Voor hun eigen coureur kon de supportersclub het PK naar Ingelmunster halen. Er was ook concurrentie van Varsenare, maar uiteindelijk haalde het bod van de Ingelmunsterse organisatie het. Voor Jenthe Verstraete werd door de fanclub al een wedstrijd voor nieuwelingen (2022) en juniores (2023) georganiseerd, die wedstrijd vervalt dus komend seizoen.

Jenthe Verstraete droeg de gele trui in de Sportbreizh U19, een driedaagse wedstrijd rond het Bretoense Brest. Hij werd er uiteindelijk derde in de eindstand.

Het Provinciaal Kampioenschap zal voor een groot stuk verreden worden op het parcours dat ook al dienst deed voor de eerdere wedstrijden. “We blijven in de Oostrozebekestraat en rijden op de wegen achter Garage Soenens. Maar we zullen ook een stukje Oostrozebeke en Meulebeke aandoen om de wedstrijd nog wat zwaarder te maken”, zegt Eric Verstraete, opa van de wielrenner, veiligheidsverantwoordelijke bij Team Jenthe en tevens T1 bij derdeprovincialer VP Gits. Het was koersdirecteur Luc Corneillie die de drijvende kracht was om dit PK naar de Brigandsgemeente te halen.

Jenthe gaat vanaf 1 januari 2024 overigens voor Crabbé-Dstny rijden.