Junior Jani De Coster naar provinciaal kampioenschap: “Top tien is goed resultaat, top vijf zou heel mooi zijn”

Uiteraard hoopt Jani De Coster op een goed resultaat in het PK zaterdag in De Haan-Vosseslag. Hij droomt nog meer van een opvallende prestatie in het Belgisch juniorenkampioenschap van zondag 29 mei in eigen Moorslede.

Aan het West-Vlaams kampioenschap nemen alle junioren uit de provincie deel. Voor de nationale titelstrijd wordt met provinciale selecties gewerkt. “Ik denk wel dat ik die provinciale selectie zal halen”, klinkt Jani De Coster (17) hoopvol.

Een overwinning kan hij nog niet voorleggen, een dichte ereplaats (tweede in Geluveld) en twee topvijfnoteringen (vierde in Staden, vierde in Westkerke) wel. Dat moet volstaan om een plaatsje op de deelnemerslijst van het BK in eigen gemeente te veroveren. “Daar heb ik wel vertrouwen in”, gaat de pion van CT Luc Wallays-JRR verder. “Een Belgisch kampioenschap in eigen gemeente is sowieso speciaal. Ik vermoed dat het ook een zware wedstrijd zal worden. De omloop valt wat te vergelijken met de kermiskoers in Geluveld. Met een klimmetje dat naarmate het einde nadert begint door te wegen. In Geluveld werd ik geklopt door Maurits Van Petegem (zoon van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Peter, red.) in een sprint met een kleine kopgroep. Ik zat nog niet vaak in zo’n situatie. Enkele renners kwamen in de laatste kilometer nog aansluiten. Onder meer de winnaar. Ik had wat stress en maakte niet de juiste beslissing.”

Kleine kopgroep

Waardoor de tweedejaarsjunior, neefje van ex-renner Gerdi Ververken, aan het achterwiel van Van Petegem strandde. Ook in Westkerke snelde de leerling houtbewerking in een kleine kopgroep naar de streep. Voor een gelijkaardig scenario op het PK wil hij onmiddellijk tekenen. “Ik hoop dat er zaterdag wind staat en dat het een zwaar PK wordt”, aldus De Coster, bezig aan een stage van zes weken bij timmer- en schrijnwerken Wouter Geldhof in eigen Moorslede. “We staan met een sterke ploeg aan de start. Ploegleider Wesley Decru zal ons voor de start zeker briefen. Wat mezelf betreft is top tien een goed resultaat, top vijf zou heel mooi zijn. Vorige week heb ik nog enkele keren heel goed getraind, deze week deed ik het wat rustiger. Zondag heb ik de Vlaams-Brabantse Pijl gereden. Even probeerde ik met een andere renner weg te rijden, maar de controle door Avia-Rudyco en enkele Australiërs was heel groot. Een halve kilometer verder waren we al opnieuw ingerekend. Met de massaspurt moeide ik me niet.”