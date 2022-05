Junior Dimi Van Pamel na val op training onzeker voor provinciaal kampioenschap: “Een pees aan mijn knie werd geraakt”

Of Dimi Van Pamel, de eerstejaarsjunior uit Tielt, zaterdag het provinciaal kampioenschap in De Haan-Vosseslag haalt, is niet helemaal zeker. Vorige vrijdag kwam de renner van het Isorex Cycling Team op training ten val.

“Ik had niet gezien dat mest was uitgelopen op het wegdek, mijn voorwiel schoof weg en dat kon ik niet corrigeren”, zucht de 17-jarige Van Pamel. “Een pees aan mijn knie werd bij de val geraakt. Van de dokter mocht ik tot woensdag niet fietsen. Voor de Vlaams-Brabantse Pijl in Korbeek-Lo heb ik mijn plaats moeten afstaan. Ik hoop dat ik de start van het West-Vlaams kampioenschap haal.”

Dat forfait voor een interclub om de Beker van België was een stevige streep door de rekening van Dimi Van Pamel. Hij hoopte daar nog wat extra prikkels op te doen in functie van het PK. “Tot nog toe liep het seizoen, op een paar pechmomenten na, redelijk goed”, ging de hoog opgeschoten kerel verder. “Ik heb elke kermiskoers kunnen uitrijden en eindigde telkens binnen de top twintig of top dertig. Het enige probleem is dat ik me tijdens de voorbereiding van de eindsprint ietwat te gemakkelijk laat wegzetten, maar daar werk ik aan. Ik probeer meer durf te kweken. Al vind ik zo’n spurt redelijk gevaarlijk.”

Vandamme favoriet

Het zou wel eens kunnen dat het PK in De Haan uitdraait op een sprint. Want zaterdag wordt rustig zomerweer verwacht. “Wordt de titelstrijd in een spurt beslecht, is Axel Vandamme de voornaamste kandidaat om de provinciale trui te pakken. CT Luc Wallays-JRR wordt de grootste ploeg aan de start. Mannen als Brent Baert, Bert Bolle en Yaurick Leenknegt zullen de wedstrijd hard proberen maken. Ook bij EFC-L&R-AGS hebben ze een paar sterke mannen. Zoals Milan Donie en Niels De Clerck. Ik heb maar één West-Vlaamse ploegmaat. Als team gaan we op het PK niet veel kunnen betekenen.” (HF)