Gauthier Servranckx Belgisch kampioen bij junioren

Als je lang wacht op een eerste overwinning kan je best een uitgelezen moment kiezen om de handen in de lucht te gooien. Gauthier Servranckx (16) deed dat. In Moorslede reed hij zondag solo naar de Belgische juniorentitel.

Zo snel mogelijk weg uit het gedrum in het peloton! Dat was voor de start van de titelstrijd de grootste bekommernis van de eerstejaarsjunior uit Zwevezele. In ronde drie en vier – de U19 werkten vijftien ronden van 8,5 km af – werd een kopgroep van negen gevormd. Servranckx tekende present, net als ploegmaat en thuisrijder Laurens Plancke.

“Het ene moment was de samenwerking in de kopgroep goed, het andere moment minder, het raakte moeilijk georganiseerd”, vond Servranckx. Toch liepen de negen tot meer dan één minuut uit. Achter hen kwam het pas na tweederde wedstrijd tot een georganiseerde reactie. Waardoor Lars Vanden Heede, Mauro Cuylits en Robbe Geudens bij de negen leiders aanpikten. “Twee ronden van het einde zag ik ook de groep naderen.”

Servranckx besefte dat hij zich uit de voeten moest maken. Met Sil Van Daele, ook één van de negen vroege vluchters, versnelde hij. De Oost-Vlaming haakte net na de laatste doortocht aan de finish af. In z’n eentje hield Servranckx knap stand. De zoon van ex-renner Michael won de koers die hij zelfs in zijn dromen niet durfde winnen. Tot het BK van eind mei 2023 in Brasschaat mag hij de driekleur dragen. In elk geval doet hij met deze Belgische titel – op de erelijst volgt hij met Jakov Beirlaen een andere gouwgenoot op – beter dan zijn vader.

“Als ik het mij goed herinner werd mijn papa Vlaams kampioen op de piste en is dat de enige titel die hij ooit veroverde”, glunderde Gauthier Servranckx die een week voor het BK vijfde werd in de Ronde van Vlaanderen. (HF)