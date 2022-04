Gaëtan Verleyen naar Triptiek: “In dienst van Gelders en Vandepitte”

Door een knieletsel werd de voorbereiding van Gaëtan Verleyen (18) voor zijn eerste beloftenseizoen verstoord. Toch heeft de Waregemnaar al niveau. Vrijdag begint hij in Antoing aan de Triptyque des Monts & Châteaux.

Op advies van trainer Luc Wante kwam Verleyen vorig weekeinde twee keer in actie. Zaterdag reed hij de Wim Hendriks Trofee, opener van de Belgisch-Nederlandse Road Series U23. Zondag kon hij met een Waalse selectie – Verleyen komt dit seizoen uit voor de opleidingsploeg van Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles – Gent-Wevelgem afwerken. In Koewacht werd hij 24ste, in Ieper 71ste.

Zware wedstrijd

“Zondag was wat minder, want ik moest het opnemen tegen niets dan frisse mannen die bij de U23 tot de wereldtop horen”, blikt Verleyen terug. “Want zaterdag was het best een zware wedstrijd, koers van kilometer nul tot het einde. Pas na honderd kilometer pikte ik bij de eerste groep aan. In de finale belandde ik in de derde groep. De sprint van dat pelotonnetje zette ik naar mijn hand.”

Frictiesyndroom

Voor Verleyen is 24ste een niet onaardig resultaat. Vooral omdat zijn winter grondig werd verstoord. “Problemen met de knie: het frictiesyndroom waar veel renners wel eens mee sukkelen”, zucht hij. “Ik trok naar dokter Toon Claes in Herentals. Hij vond het niet erg genoeg om te opereren. Sportkinesist Manu Wemel hielp me heel goed. Eind januari kon ik beginnen trainen. In Spanje heb ik nog twee stages kunnen afwerken. Eerst met de ploeg, daarna met Isorex, mijn vorig team. Die twee stages hielpen me goed vooruit. Want in Spanje kan je veel beter trainen dan in eigen streek.” (HF)