Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Michiel Lambrecht werd vijftiende in de Trofeo Alcide Degasperi en negentiende in de Trofeo Anelli, Italiaanse eendagswedstrijden van tweede categorie voor beloften.

Jasper Dejaegher, hersteld van een polsbreuk, hervatte met een tweede plaats in de kermiskoers in Haringe.

Donie derde in de Alpen

Milan Donie werd na een aanvallende race derde in de Alpenklassieker. In de slotfase moest hij Jarno Widar en de Fransman Paul Seixas laten rijden. Louic Boussemaere eindigde na een sterke tweede wedstrijdhelft als negende. De naam van Henri Naessens weerklonk meermaals door de wedstrijdradio. Victor Vaneeckhoutte tekende present in de eerste ontsnapping. Daags voordien was hij nog ten val gekomen op training.

Provinciaal kampioen Tars Poelvoorde reed solo naar de bloemen in de Arend der Junioren, de manche van de Beker van België in Rekkem. Viktor Vandenberghe finishte als negende.

Charles Rottey regelde de spurt voor de tiende plaats in de manche van de Beker van België voor junioren in Bonheiden.

Verbrugge derde op de Hoge Blekker

Jasper Verbrugge werd derde in de Beker van België voor nieuwelingen in Koksijde. Ook Ferre Commeene en Raynaud Beke maakten deel uit van de kopgroep van acht.

Zeno Durie spurtte naar de achtste plaats in de Prins der Nieuwelingen in Bonheiden. Kyano Cottignies, die door kettingproblemen uit koers verdween in Koksijde, werd tiende. Emile Vanspeybrouck moest in Roeselare-De Ruiter enkel de Brit Albie Jones laten voorgaan.

Belgisch kampioene Jilke Michielsen won de spurt voor de tweede prijs in Mol. Shanaya Esther Schollaert was derde in Boezinge. (MVH)