CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare blijft jeugd alle kansen geven: “We willen de club nog vele jaren in stand houden”

De club financieel gezond houden en de visie van wijlen Luc Wallays trouw blijven! Dat zijn de peilers waarop Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare ook in 2023 stoelt. Voor het eerst sinds 2020 presenteerde het jeugdteam van voorzitter Kris Hanne zich opnieuw in De Gulden Zunne.

Vooruitblikken naar het nieuwe wielerseizoen begint traditiegetrouw met een korte terugblik op wat 2022, op competitief vlak het eerste min of meer normale jaar na de pandemie, bracht. “Het was een uitzonderlijk seizoen”, benadrukte Hanne. “Gauthier Servranckx pakte bij de junioren de Belgische titel. In de Beker van België werden we bij de nieuwelingen vijfde, bij de junioren derde. Zes renners kroonden zich tot West-Vlaams kampioen.”

Veel kampioenen

Waarmee de preses verwijst naar Brent Baert (PK tijdrijden U19), Briek Plasman (PK weg eerstejaarsnieuwelingen), Wout Hemeryck (PK weg tweedejaarsnieuwelingen), Boyan Vandenbroucke (PK mountainbike U13), Cara Vande Moortel (PK tijdrijden aspiranten) en Alexander Dekeyser (idem).

“Een fantastisch seizoen, het beste in jaren”, vulde Filip Hellebuyck, met Wesley Decru ploegleider bij de junioren, aan. “In interclubs gingen we van start met zes renners en haalden we altijd met zes de streep. Ik ben dertig jaar bezig in het jeugdwielrennen: dat heb ik nog niet veel gezien. En vooral: we blijven bij de samenstelling van het team de visie van Luc Wallays trouw. We shoppen niet bij andere ploegen en geven jongeren uit eigen regio kansen.”

We verloren vier kleine sponsors, wat het equivalent is van één grote geldschieter

Nobele insteek! Tijdens de transferperiode verloor Jonge Renners Roeselare Belgisch juniorenkampioen Gauthier Servranckx aan EFC-L&R-AGS. Iets wat het jongerenteam niet graag zag gebeuren. In het verleden zag de club nationale kampioenen als wijlen Daan Myngheer (juniorenkampioen 2011) en Lars Van Ryckeghem (nieuwelingenkampioen 2017) tot de overstap naar de beloften het shirt van Jonge Renners Roeselare dragen.

Bescheiden club

“Zonde dat we Gauthier kwijt zijn”, zuchtte Kris Hanne. “De transfer is wel op een hele correcte manier gebeurd en de reden waarom Gauthier vertrekt kan ik perfect aanvaarden. Bij zijn nieuwe ploeg zal hij een buitenlands programma kunnen rijden. Bovendien kreeg hij de garantie om door te stromen naar het beloftenteam van EFC-L&R-AGS. Inderdaad, Myngheer en Van Ryckeghem bleven tot het einde van hun juniorenperiode bij ons. Tijden veranderen. Inzake begeleiding, inzake aanbod. Gauthiers nieuwe club heeft veel meer middelen. Niet alleen financieel, maar ook inzake omkadering. Wij doen het op een eerder bescheiden manier.”

Met opnieuw een iets kleiner budget dan vorig jaar. “Tien procent minder sponsoring, we verloren vier kleinere geldschieters”, aldus voorzitter Hanne. “Vier kleintjes is het equivalent van één grote sponsor. We hebben, niet met volle goesting, een aantal aanpassingen moeten doorvoeren. De kledij van 2023 is dezelfde van 2022. Het lidgeld lieten we iets zakken en we hebben onze renners niet verplicht kledij bij te kopen. Nieuwe renners moesten wel een basiskledijpakket aanschaffen. Met een reductie van twintig procent. We probeerden de gulden middenweg te vinden. Want we willen deze club nog vele jaren in stand houden.” (HF)