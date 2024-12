Jenthe Verstraete (18) stapt over naar nieuwe Amerikaanse continentale U23-ploeg EF Education-Aevolo: “Ploeg met positief imago”

Jenthe Verstraete (18) gaat bij de overstap van de junioren naar de beloften een buitenlands avontuur aan. Als enige Belg verdedigt hij de kleuren van de nieuwe Amerikaanse continentale U23-ploeg EF Education-Aevolo.

Sedert zijn vierde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne U19 begon de Nederlander Sebastian Langeveld de talentrijke kerel te volgen. De voormalige winnaar van Omloop Het Nieuwsblad is talentscout bij het World Tour-team EF Education-EasyPost. “Na mijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik zocht hij contact met mij”, verduidelijkt Verstraete. “Later kwam ik in contact met ploegleider Mike Creed. Hij was al sportdirecteur bij het Amerikaanse clubteam Aevolo.”

Jonathan Vaughters, algemeen manager bij EF Education-EasyPost, was al een tijdje op zoek naar een structuur om een opleidingsploeg aan te koppelen. Bij Aevolo vond hij bereidwilligheid. “Via mijn manager ik contacten met andere devoteams, maar ik had onmiddellijk het beste gevoel bij dit Amerikaans project”, aldus Verstraete. “Die ploeg heeft een positief imago. Bovendien wordt heel professioneel gewerkt. Ik kan blijven werken met trainer Dennis Vanendert. Dat was voor mij belangrijk.”

Zes nationaliteiten

EF Education-Aevolo telt elf beloften. Onder hen vijf Amerikanen. Maar ook één Colombiaan, twee Britten, een Deen, een Zweed en een Belg. “Met de Deen Magnus Carstensen heb ik nog samen gereden bij het Isorex Cycling Team”, vertelt Verstraete. “Het voorbije seizoen heb ik vaak tegen de Zweed Linus Larsson gereden. Inderdaad, Noah Hobbs is in België geen onbekende. Hij won hier diverse koersen want hij beschikt over een goeie sprint.”

Jenthe Verstraete, aan de VUB student lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, wil zich verder bekwamen in rittenkoersen. Momenteel verblijft hij in het Spaanse Calpe. Met de Tarteletto-Isorex-renners Bo Godart en Arne Santy. “Op 17 januari word ik in Mallorca verwacht voor een stage van een week met mijn nieuwe ploeg”, gaat Verstraete verder. “Misschien zullen enkele jongens van ons devoteam nadien worden ingeschakeld in de selecties voor de profkoersen van de Mallorca Challenge.”

Start op Rhodos

EF Education-Aevolo begint het seizoen op het Griekse eiland Rhodos. Daar staan van 1 tot 16 maart diverse 1.2- en 2.2-wedstrijden op de kalender van de Europe Tour. Ook de Youngster Coast Challenge tussen Bredene en Koksijde staat op het voorlopige programma van dit nieuwe continentale team.

(HF)