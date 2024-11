Ivo Lins en Ertevoedekoers gaan nieuwe engagementen aan: “Ertevoedekoers heeft ambitieus bestuur”

Ivo Lins zit weer volop in het wielrennen. Hij was al enige tijd druk in de weer met de organisaties van Ertevoedekoers. De wielerclub organiseert op woensdag 9 juli 2025 in Dikkebus voor het eerst een Topcompetitieproef voor nieuwelingen. Bovendien gaat Lins bij de Flanders U19 Academy de tijdritten begeleiden.

De kalender van Ertevoedekoers krijgt stilaan vorm. Het wielerjaar 2025 opent met het Ertevoedekoers Cycling Weekend. Met op zaterdag 8 maart wedstrijden voor jongens nieuwelingen en junioren in Vlamertinge. En daags nadien koersen voor meisjes jeugd en jongens junioren in De Klijte. Voor de junioren is er een aparte prijzenpot voor de tweedaagse.

Zavelaar

Zaterdag 26 april staat Ertevoedekoers in Poperinge voor de vierde keer in voor een nationale testtijdrit voor alle jeugdcategorieën. In Dikkebus wordt een nieuwe weg ingeslagen. Daar wordt woensdag 9 juli een Topcompetitieproef voor nieuwelingen gereden. Al vele jaren vormde Dikkebus in het begin van de zomer het decor van midweekwedstrijden voor nieuwelingen en junioren. De interesse voor die koersen leek elk jaar wat kleiner te worden.

“Ertevoedekoers bestaat nog niet zo heel lang, maar het bestuur is ambitieus”, verduidelijkt Ivo Lins. “We hebben een goeie mix van jong en oud. Belgian Cycling was op zoek naar een organisator voor een Topcompetitieproef. Daar springen we op. Het traditionele parcours in Dikkebus passen we wat aan. We steken er een stukje Heuvelland in en gaan acht keer over de Zavelaar.”

Tijdrijden

De Grote Prijzen Stan Dewulf in Stavele gaan in 2025 niet door. “Door te veel concurrentie van andere wedstrijden”, aldus Lins. “Het aantal deelnemers was heel beperkt. We hadden slechts 24 nieuwelingen en 16 junioren. Dat was echt heel weinig. In Stavele willen ze organiseren rond de augustuskermis. In die periode is de concurrentie op de kalender te groot. Dus worden die koersen geschrapt.”

Los van Ertevoedekoers engageert Ivo Lins, gewezen ploegleider bij het Deerlijkse Gaverzicht-BE Okay, zich weer in een wielerteam. Bij de Flanders U19 Academy, een nieuwe juniorenploeg met vijf Belgen en acht buitenlanders, gaat hij het tijdrijden begeleiden. “Dat is altijd mijn dada geweest”, aldus Lins. “Bij de nieuwe ploeg is Zeno Durie een ambitieuze tijdrijder. Daar hoop ik een succesverhaal van te maken.”