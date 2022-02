Helm wereldkampioen Julian Alaphilippe wordt gelakt in Ruiselede

Wereldkampioen Julian Alaphilippe laat dit seizoen de Vlaamse koersen links liggen en richt zijn vizier op de Strade Bianche en de Ardennenklassiekers, maar om zijn helm te lakken komt hij toch naar Vlaanderen, meer bepaald naar Ruiselede. Hij gaat daarvoor langs bij David Meirhaeghe – de broer van ex-wereldkampioen mountainbike Filip Meirhaeghe.

Julian Alaphilippe volgde in Leuven zichzelf op als wereldkampioen op de weg. De Fransman van Quick.Step-Alpha Vinyl had een superdag en degradeerde de tegenstand. Dit jaar rijdt ‘Loulou’ rond met een helm die gelakt is in onze provincie. Ook vorig jaar klopte hij aan bij de gespecialiseerde framelakker David Meirhaeghe. “Fietsfabrikant Specialized contacteerde ons”, vertelt Meirhaeghe. “Hoe ze precies bij ons terechtgekomen zijn, weet ik niet. Wij werken al acht jaar voor Specialized. Ik was vroeger hoofdmechanieker bij hen, misschien is dat de reden.”

Hoe ziet de nieuwe helm van de wereldkampioen eruit? “Zijn nieuwe racehelm voor de voorjaarsklassiekers is gelakt met een trendy marmertechniek in twee kleuren: wit en gebroken wit. Het logo van The Wolfpack en de sponsornamen staan erop in reflecterende letters. Als je in het donker rijdt dan ben je nog altijd zichtbaar. Alleen de achterkant is in de regenboogkleuren. Om de helm een glinsterende look van metallic te geven heb ik hem overspoten met een transparante parelmoer.”

Meirhaeghe zit al 25 jaar in het vak en doet het nog altijd even graag. “Ik ben er echt al héél lang mee bezig”, lacht hij. “Ik ben erin gerold toen ik zestien jaar was. Als jonge gast ben ik begonnen op mijn kamer. Ik lakte toen helmen en kleine dingetjes, maar dat is uitgegroeid tot iets groots. Ik heb meegeholpen in motorzaken en uiteindelijk sta ik nu hier.”

Niet enkel profploegen komen langs in Ruiselede. “Wij zijn voor iedereen beschikbaar”, klinkt het. “Niet enkel particulieren, maar ook groothandelaren kunnen bij ons terecht. Iedere fiets, bril die speciaal moet zijn, lakken wij”, besluit hij. (IV)