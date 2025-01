Heel wat West-Vlamingen in selectie van Belgian Cycling voor EK baanwielrennen in Heusden-Zolder

Bondscoaches Tim Carswell en Jonny Mitchell hebben hun selectie klaar voor het EK baanwielrennen (van woensdag 12 februari tot zondag 16 februari 2025) in Heusden-Zolder. Dat heeft Belgian Cycling woensdag gemeld.

In de fond-nummers verdedigen Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Febe Jooris, Marith Vanhove, Luca Vierstraete en Lani Wittevrongel de Belgische kleuren bij de vrouwen. Bij de mannen zijn Thibaut Bernard, Tom Crabbe, Jasper De Buyst, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Jules Hesters, Renzo Raes en Noah Vandenbranden aan zet (met Yoran Van Gucht als reserve).

Bij de mannen vaardigt België ook renners af in de sprintonderdelen. Daarin komen Runar De Schrijver, Wannes Magdelijns, Lowie Nulens en Mathijs Verhoeven in actie (met Thibault Van Laere als reserve).

Onder meer speerpunt Lotte Kopecky, die zich momenteel volop klaarstoomt voor het seizoen op de weg, ontbreekt in de selectie. Kopecky veroverde vorig jaar in het Nederlandse Apeldoorn op een half uur tijd de Europese titels in de puntenkoers en de afvallingskoers, maar kiest dit jaar voor een latere seizoenstart.

Andere opvallende afzeggingen voor het EK in eigen land zijn die van Fabio Van den Bossche en Nicky Degrendele. Van den Bossche was vorig jaar nog goed voor brons in het omnium op de Olympische Spelen van Parijs, Degrendele is een oud-wereldkampioene in de keirin.

Het EK in Heusden-Zolder wordt ook het eerste internationale kampioenschap voor de Belgische ploeg zonder assistent-bondscoach Kenny De Ketele. Die nam eind vorig jaar afscheid van de Belgische wielerbond.